यूपी सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 4000 रुपये पाने का मौका, देखें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार की बीसी सखी योजना (BC Sakhi Yojana) के तहत चयनित महिलाओं को शुरुआती 6 महीनों तक हर महीने 4,000 रुपये का मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए और आवेदन कैसे किया जा सकता है, चलिए देखते है।
BC Sakhi Yojana: ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए अपने गांव में ही रोजगार पाने का अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बीसी सखी योजना (BC Sakhi Yojana 2026) का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और गांवों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को बैंकिंग सखी के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। खास बात यह है कि महिलाओं को इसके लिए अपने गांव से दूर जाने की जरूरत नहीं होती
योजना के तहत चयनित महिलाओं को शुरुआती 6 महीनों तक हर महीने 4,000 रुपये का मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा बैंकिंग लेन-देन के आधार पर कमीशन से अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। चलिए जानते हैं योजना का लाभ लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए और आवेदन कैसे किया जा सकता है।
क्या है बीसी सखी योजना?
बीसी सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका दिया जाता है। ये महिलाएं गांव में ही लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करती हैं।
बीसी सखी योजना में कितनी कमाई?
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि महिलाओं को काम शुरू करने के दौरान आर्थिक सहायता मिल सकती है।
हर महीने 4,000 रुपये: शुरुआती छह महीनों तक निर्धारित शर्तों के अनुसार मानदेय दिया जाता है।
कमीशन से कमाई: बैंकिंग लेन-देन के आधार पर अतिरिक्त कमीशन मिल सकता है।
डिजिटल बैंकिंग का अनुभव: महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल तकनीक से जुड़कर काम करने का अवसर मिलता है।
डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि, इसकी उपलब्धता और शर्तों की पुष्टि आधिकारिक दिशा-निर्देशों से जरूर करें।
कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?
बीसी सखी योजना के लिए महिलाओं को निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। सामान्य तौर पर जरूरी शर्तें इस प्रकार हैं:
महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
संबंधित नियमों के अनुसार स्वयं सहायता समूह (SHG) की सक्रिय सदस्य होनी चाहिए।
स्मार्टफोन और डिजिटल एप चलाने की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन करते समय आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, स्वयं सहायता समूह की सदस्यता का प्रमाण, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ सकती है।
BC Sakhi Yojana 2026 में आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) की आधिकारिक सूचना देखें। यदि आवेदन खुले हैं, तो उसमें बताए गए BC Sakhi ऐप या पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।
साथ ही मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन करने के बाद पर्सनल डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यता और ग्राम पंचायत की डिटेल्स भरें। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें और आवेदन संख्या सेव कर लें।
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