UP Diwali Bonus 2026: यूपी के 12 लाख कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस? कितना मिल सकता है बोनस का पैसा

UP Diwali Bonus 2026: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नजरें सरकार के बड़े फैसले पर टिकी हैं। त्योहार के दौरान खरीदारी और घर के दूसरे खर्चों के बीच अगर बोनस मिल जाए, तो कर्मचारियों को काफी राहत मिल सकती है। इसी उम्मीद के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 12 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि, इन फैसलों पर अभी आधिकारिक आदेश का इंतजार है। दिवाली से पहले खाते में आ सकता है बोनस राज्य कर्मचारियों को समय पर बोनस देने के लिए वित्त विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धनतेरस और दीपावली से पहले भुगतान करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अवकाश के दिनों में भी विभागीय स्तर पर काम किया जा रहा है। छुट्टियों के बाद इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है।

हालांकि, कर्मचारियों को बोनस कब मिलेगा और इसकी अंतिम राशि कितनी होगी, यह सरकार के आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होगा। कितने रुपये मिल सकता है दिवाली बोनस? बता दें कि, पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को करीब 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बोनस मिल सकता है। वहीं, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के कर्मचारियों के लिए लगभग 6,908 रुपये की राशि का उल्लेख किया जा रहा है। बोनस का भुगतान नियमित वेतन से अलग बैंक खाते में किए जाने की उम्मीद है। इससे कर्मचारी त्योहार की खरीदारी, बच्चों के लिए कपड़े, मिठाई और घर की अन्य जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च कर सकेंगे। हालांकि, अंतिम राशि कर्मचारियों की पात्रता और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। DA-DR में 3% बढ़ोतरी का भी इंतजार बोनस के अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। संभावना है कि राज्य कर्मचारियों के DA और पेंशनरों के DR में 3 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है।