Dussehra Bank Holiday October 20-21: विजया दशमी पर किन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक? यहां से देखें List

Are Banks Open on Dussehra? विजया दशमी (Dussehra) के पावन त्योहारो पर देश के अलग-अलग हिस्सों में छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। त्योहारी सीजन के दौरान अक्सर ग्राहकों के मन में यह सवाल रहता है कि उनके शहर और राज्य में बैंक खुले रहेंगे या बंद। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, हम आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में कई क्षेत्रीय त्योहारों के चलते बैंकों में छुट्टी होती है।

आपको भी इस दौरान बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले 20 और 21 अक्टूबर को होने वाले बैंक की छुट्टी के स्टेट्स की स्थिति को जरूर चेक कर लेना चाहिए। साथ ही, आप यहां से जानें कि क्या दशहरा पर सभी बैंक बंद रहेंगे या नहीं।

Dussehra Bank Holiday 2026: मुख्य डिटेल्स

दशहरा और उससे जुड़े सभी उत्सवों के चलते 20 और 21 अक्टूबर को किन-किन क्षेत्रों में बैंक बंद रह सकते हैं, इसकी डिटेल्ड जानकारी के लिए आप यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।