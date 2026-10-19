JNV Admission 2027: JNVST 9वीं और 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब तक करें Registration

JNV Admission 2027 Last Date Extended: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में सेशन 2027-28 के लिए 9वीं और 11वीं में लैटरल एंट्री एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी और राहत भरी अपडेट जारी की गई है। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने सभी छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है।

अब जो छात्र किसी कारण से निर्धारित टाइम पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in के माध्यम से 22 अक्टूबर 2026 तक अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।

JNV Admission 2027 Details

नवोदय विद्यालय के 9वीं और 11वीं एंट्रेंस प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डेट्स और डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।