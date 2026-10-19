SBI Clerk Mains Admit Card 2026: एसबीआई क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें

SBI Clerk Mains Admit Card 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने क्लर्क मेन्स 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिसे 19 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। 29 अक्टूबर 2026 को होने वाली SBI क्लर्क मेन्स (बैकलॉग) परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा। इसमें परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय, परीक्षा स्थल, परीक्षा के दिन के निर्देश आदि जैसी आवश्यक जानकारी शामिल है।

SBI Clerk Mains Admit Card 2026: एडमिट कार्ड जारी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेबसाइट पर एसबीआई क्लर्क बैकलॉग एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 1580 बैकलॉग रिक्तियों के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क फेज 2 कॉल लेटर को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं।