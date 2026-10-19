CBSE Board Exam 2027 Date Sheet OUT Soon: cbse.gov.in पर जल्द जारी होगी 10वीं-12वीं डेटशीट
CBSE Class 10th & 12th Board Exam Date Sheet 2027: सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जल्द ही वेबसाइट cbse.gov.in पर PDF के रूप में जारी की जाएगी। साथ ही, मुख्य थ्योरी एग्जाम फरवरी से मार्च/अप्रैल 2027 के बीच में कभी भी आयोजित किए जा सकते हैं। छात्र एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में जानने के लिए यहां पढ़े।
download cbse 2027 date sheet pdf: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) शैक्षणिक सेशन 2026-2027 के लिए 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की ऑफिशियल डेटशीट (CBSE 10th-12th Date Sheet 2027) जल्द ही वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी की जाएगी।
सीबीएसई के पहले के ट्रेंड्स के अनुसार, माध्यमिक यानी 10वीं और उच्च माध्यमिक यानी 12वीं के मुख्य लिखित थ्योरी एग्जाम फरवरी 2027 के मध्य से शुरू होकर अप्रैल 2027 के प्रथम विक तक आयोजित की जाएंगी। देश और विदेश के हजारों संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने का है।
CBSE Board Exam 2027 Key Highlights: मुख्य डिटेल्स
सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से जुड़ी एक्सपेक्टेड और महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
एक्सपेक्टेड - ऑफिशियल डेट्स
|
बोर्ड का नाम
|
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education - CBSE)
|
क्लासेस
|
10वीं (Secondary) और कक्षा 12वीं (Senior Secondary)
|
शैक्षणिक सेशन
|
2026–2027
|
डेटशीट जारी होने की डेट
|
30 अक्टूबर / नवंबर 2026 (एक्सपेक्टेड)
|
प्रैक्टिकल एग्जाम की अवधि
|
1 जनवरी 2027 से (शीतकालीन बाउंड स्कूलों में नवंबर से)
|
मुख्य थ्योरी एग्जाम की डेट्स
|
मध्य फरवरी 2027 से अप्रैल 2027 के प्रथम सप्ताह तक
|
एग्जाम मोड (Exam Mode)
|
ऑफलाइन (पेन और पेपर आधारित)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
CBSE 10th-12th Date Sheet 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?
CBSE बोर्ड द्वारा ऑफिशइयल पोर्टल पर लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र नीचे दिए गए इन निम्नलिखित आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी-अपनी क्लासेस की डेटशीट को डाउनलोड कर सकेंगे।
- सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर प्रदर्शित हो रहे ‘Main Website’ टैब का चयन करें।
- नए पेज पर ‘Latest CBSE’ अथवा ‘Announcements’ वाले सेक्शन में जाएं।
- वहां उपलब्ध ‘CBSE Class 10th / Class 12th Date Sheet 2027 PDF’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही पूरी डेटशीट आपकी स्क्रीन पर PDF में खुल जाएगी।
- अपने-अपने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड और एग्जाम डेट्स का मिलान करें।
- फिर, उस PDF फाइल का एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.