MPPSC ADPO Admit Card 2026 जारी, mppsc.mp.gov.in से ऐसे करें Download
Madhya Pradesh ADPO Admit Card 2026 Released: MPPSC द्वारा ADPO Admit Card 2026 को आज 21 अक्टूबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया हैं, जिसे छात्र यहां नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं।
MPPSC ADPO Admit Card 2026 Out: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (ADPO - सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) एग्जाम 2026 के लिए ऑफिशियल एडमिट कार्ड (Admit Card) जारी कर दिए गए हैं। जो छात्र इस प्रतिष्ठित 107 पोस्ट के भर्ती एग्जाम के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, वे अब आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार, यह लिखित एग्जाम अब 1 नवंबर 2026 (रविवार) को सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12:00 बजे से दोपहर के 3:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले छात्र अपने एडमिट कार्ड पर लिखि सभी डिटेल्स को चेक करें। साथ ही, सभी निर्देशों को अच्छे से पढ़ें।
MPPSC ADPO Exam 2026: मुख्य डिटेल्स
एमपीपीएससी एडीपीओ एग्जाम 2026 और एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
ऑफिशियल डिटेल्स
|
भर्ती संगठन
|
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)
|
पोस्ट का नाम
|
असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (ADPO)
|
कुल खाली वैकेंसी
|
107 पोस्ट
|
एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|
21 अक्टूबर 2026
|
लिखित एगजाम की डेट
|
1 नवंबर 2026 (रविवार)
|
एग्जाम का टाइम
|
दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
|
एग्जाम मोड
|
ऑफलाइन (OMR शीट आधारित)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
MPPSC ADPO Exam 2026 Admit Card Link: यहां क्लिक करें
MPPSC ADPO Admit Card 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
MPPSC ADPO Admit Card 2026 को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए Admit Card टैब या लिंक पर क्लिक करें।
- वहां मौजूद Admit Card - ADPO Recruitment Examination 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि और स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड करो फिल करके फॉर्म को सबमिट करें।
- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- इसे चेक करके डाउनलोड करें। फिर, एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.