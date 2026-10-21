Punjab & Sind Bank LBO Result 2026: पंजाब और सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर फेज 3 रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

Punjab & Sind Bank LBO Result 2026: पंजाब और सिंध बैंक ने दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) फेज 3 (इंटरव्यू) की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस स्टेज में कुल 587 उम्मीदवारों को सलेक्ट किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों को भाषा प्रवीणता टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पंजाब और सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर फेज 3 परीक्षा में शामिल होने वालेे उम्मीदवार ऑफिशिल वेबसाइट पर जाकर पर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

PSB LBO Phase III Result 2026 डाउनलोड लिंक

पंजाब और सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन 31 मार्च 2026 को जारी किया गया था। अब इसका फेज 3 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।