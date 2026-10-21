HPPSC Assistant Professor Answer Key 2026: हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की जारी, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें

HPPSC Assistant Professor Answer Key 2026: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोविजनल आंसर की जारी की है। 18 अक्टूबर की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर आंसर की जारी कर सकते हैं। आयोग की ओर से प्रोविजनल आंसर की आज 21 अक्टूबर को जारी की गई है। जिसमें इंग्लिश और इतिहास विषय शामिल हैं। सेट वाइज आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। HPPSC Assistant Professor Answer Key 2026: आंसर की एचपीपीएससी सहायक प्रोफेसर परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है। उत्तर कुंजी सेट वाइज A, B, C और D के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। आवेदक दिए गए लिंक के माध्यम से उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सही उत्तरों की जांच कर सकते हैं। वे आधिकारिक उत्तर कुंजी का उपयोग करके अपने संभावित स्कोर की गणना भी कर सकते हैं।

एचपीपीएससी सहायक प्रोफेसर आंसर की 2026 पीडीएफ डाउनलोड करें HPPSC Assistant Professor Answer Key 2026: हाइलाइट्स उम्मीदवार आंसर की से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स देखने के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पोस्ट सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) विषय इंग्लिश और इतिहास पेपर पेपर-I परीक्षा का प्रकार स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा तिथि 18 अक्टूबर, 2026 आपत्ति शुल्क प्रति प्रश्न 100 रुपये आपत्ति का तरीका ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in HPPSC Assistant Professor Objection 2026: आपत्ति शुल्क अनंतिम उत्तर कुंजी में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उम्मीदवार वैध सहायक दस्तावेजों या संदर्भों के साथ अपनी आपत्तियां ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवश्यक शुल्क का भुगतान न करने पर आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी आपत्ति के समर्थन में एक प्रामाणिक दस्तावेज या संदर्भ पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना होगा।