PSSSB Steno Typist Final Result 2026: पंजाब स्टेनो टाइपिस्ट फाइनल रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करें
PSSSB Steno Typist Final Result 2026: पंजाब स्टेनो टाइपिस्ट का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। जो उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट में शामिल हुए थे, वे रिजल्ट पीडीएफ, मेरिट लिस्ट सहित अन्य डिटेल्स आगे लेख से डाउनलोड कर सकते हैं।
PSSSB Steno Typist Final Result 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने स्टेनो टाइपिस्ट का फाइन रिजल्ट जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 14/2025 के तहत स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए उम्मीदवार फाइन रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जारी किया गया है। पीडीएफ में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम सहित डिटेल्स शामिल हैं।
PSSSB Steno Typist Final Result 2026: रिजल्ट
पीएसएसएसबी स्टेनो टाइपिस्ट फाइनल रिजल्ट 2026 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ में अपना नाम, रोल नंबर और योग्यता स्थिति की जांच कर सकते हैं। PSSSB स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट फाइनल रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
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पीएसएसएसबी स्टेनो टाइपिस्ट फाइनल रिजल्ट 2026
योग्य उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रखने चाहिए, यदि उन्हें बुलाया जाता है।
उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पात्रता जांच और नियुक्ति संबंधी अपडेट के लिए बाद में जारी होने वाली सूचनाओं की भी जांच करनी चाहिए। कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपने आप में अंतिम नियुक्ति की पुष्टि नहीं करता, जब तक कि बोर्ड की आधिकारिक चयन सूचना में इसकी पुष्टि न हो जाए।
PSSSB Steno Typist Final Result 2026: हाइलाइट्स
उम्मीदवार पीएसएसएसबी स्टेनो टाइपिस्ट फाइनल रिजल्ट 2026 से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB)
|
पोस्ट
|
स्टेनो टाइपिस्ट
|
विज्ञापन संख्या
|
14/2025
|
लिखित परीक्षा तिथि
|
22 मार्च, 2026
|
स्टेनो एग्जाम डेट
|
28 जून से 3 जुलाई, 2026
|
रिजल्ट स्टेटस
|
जारी
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
sssb.punjab.gov.in
PSSSB Steno Typist Final Result 2026: ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार पीएसएसएसबी स्टेनो टाइपिस्ट रिजल्ट 2026 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, पीएसएसएसबी स्टेनो टाइपिस्ट रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 4 रोल नंबर ढूंढने के लिए Ctrl + F पर क्लिक करें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.