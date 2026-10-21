UKSSSC Scaler Recruitment 2026: उत्तराखंड स्केलर के 200 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से करें Apply

UKSSSC Scaler Vacancy 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर दिनांक 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 82/UKSSSC/2026 के तहत स्केलर (ग्रुप-सी) के 200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड में पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

UKSSSC Scaler Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

यूकेएसएसएससी में स्केलर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।