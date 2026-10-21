UKSSSC Scaler Recruitment 2026: उत्तराखंड स्केलर के 200 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से करें Apply
UKSSSC Scaler Vacancy 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दिनांक 15 सितंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्केलर (ग्रुप-सी) के 200 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 सितंबर 2026 से 22 अक्टूबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
UKSSSC Scaler Vacancy 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर दिनांक 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 82/UKSSSC/2026 के तहत स्केलर (ग्रुप-सी) के 200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड में पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
UKSSSC Scaler Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक
यूकेएसएसएससी में स्केलर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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यूकेएसएसएससी स्केलर 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक
UKSSSC Scaler Vacacny 2026 - हाइलाइट्स
यूकेएसएसएससी स्केलर पदों के सलेक्शन में फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अनुमानित सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये (लेवल-02) के बीच दी जाती है। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC)
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पद का नाम
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स्केलर (ग्रुप-सी)
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रिक्त पदों की संख्या
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200
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विज्ञापन संख्या
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82/UKSSSC/2026
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चयन के चरण
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फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल
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नोटिफिकेशन
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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22 सितंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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22 अक्टूबर 2026
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ऑफिशियव वेबसाइट
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sssc.uk.gov.in
UKSSSC Scaler Vacancy 2026 Notification Eligibility Criteria
यूकेएसएसएससी स्केलर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं (साइंस और गणित) पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। आवेदन फीस कैटेगरी वाइज 150 से 300 रुपये रखी गई है।
नोट - शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन फीस और वैकेंसी की डिटेल्स के लिए ऊपर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
UKSSSC Scaler Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यूकेएसएसएससी स्केलर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूकेएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Careers पर क्लिक करें।
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UKSSSC Scaler Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
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Click here to Apply Online पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन फीस भरें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।
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सबमिट पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.