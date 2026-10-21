Bihar Librarian Apply Online Form 2026: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की अंतिम तिथि, तुरंत करें अप्लाई
Bihar Librarian Apply Online Form 2026: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज समाप्त हो रहे हैं। परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर से 10 नवंबर, 2026 तक किया जाएगा।
Bihar Librarian Apply Online Form 2026: बिहार शिक्षा विभाग और बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज समाप्त किए जा रहे हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू की गई। जो आज 21 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही है। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Librarian Apply Online Form 2026: आवेदन लिंक
बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर, 2026 से 21 अक्टूबर, 2026 तक एक्टिव रहे थे। उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
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बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026
Bihar Librarian Bharti 2026: हाइलाइट्स
बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2026 से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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परीक्षा का नाम
|
विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पत्रता परीक्षा (स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा) 2026
|
आयोजन निकाय
|
बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB)
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निर्देशन विभाग
|
बिहार शिक्षा विभाग
|
एप्लिकेशन मोड
|
ऑनलाइन
|
ऑनलाइन पंजीकरण की तिथियां
|
1 अक्टूबर 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक
|
परीक्षा तिथियां (संभावित)
|
19 नवंबर, 2026 से 10 दिसंबर, 2026 तक
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
biharboardonline.bihar.gov.in
Bihar Librarian Bharti 2026: आवेदन शुल्क
BSEB के नोटिस के अनुसार सामान्य, BC और EBC उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 960 रुपये है, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 760 रुपये निर्धारित है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
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वर्ग
|
परीक्षा शुल्क
|
सामान्य/BC/EBC
|
960 रुपये
|
SC/ST/दिव्यांग
|
760 रुपये
Bihar Librarian Bharti 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
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सबसे पहले Bihar LET 2026 आवेदन पोर्टल पर जाएं।
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Registration विकल्प पर क्लिक करें।
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जरूरी जानकारी भरकर OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
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प्राप्त User ID और Password से लॉगिन करें।
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व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
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फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
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जरूरी प्रमाण पत्र अपलोड करें।
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ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करें।
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आवेदन फॉर्म की सभी जानकारी ध्यान से चेक करें।
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फॉर्म को Final Submit करें।
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आवेदन फॉर्म और फीस रसीद की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.