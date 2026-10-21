BHEL Artisan Recruitment 2026: बीएचईएल 660 आर्टिसन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु, इस लिंक से करें Apply

BHEL Artisan Recruitment 2026: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट careers.bhel.in पर दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत आर्टिसन ग्रेड 4 के 660 रिक्त पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। BHEL Artisan Recruitment 2026 आवेदन लिंक बीएचईएल आर्टिसन नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।

बीएचईएल आर्टिसन 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें BHEL Artisan Recruitment 2026 - हाइलाइट्स बीएचईएल आर्टिसन पदों के सलेक्शन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE), स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवार को प्रतिमाह अनुमानित वेतन 29,500 रुपये से 65,000 रुपये के बीच है। बाकी हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल दी गई है। भर्ती प्राधिकरण का नाम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) पद का नाम आर्टिसन ग्रेड 4 विज्ञापन संख्या 01/2026 रिक्त पद 660 नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 21 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट careers.bhel.in BHEL Artisan Recruitment 2026 Eligibility Criteria बीएचईएल आर्टिसन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं, आईटीआई (NTC) और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट (NAC होना चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए जीएसटी के साथ आवेदन फीस 1072 और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम के लिए जीएसटी के साथ आवेदन फीस 472 है।