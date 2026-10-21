UPESSC PGT Recruitment 2026: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने का आज लास्ट डे! यहां देखें

UP PGT 2026 Correction Window: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी 2026 (UP PGT 2026) भर्ती सेलेक्शन एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जिन छात्रों ने उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया था, उस दौरान यदि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती या किसी इंफॉर्मेशन में करेक्शन करना चाहते है, तो इसके लिए बोर्ड द्वारा करेक्शन विंडो खोल दी गई है। साथ ही, शेड्यूल के अनुसार, ऑनलाइन करेक्शन करने की लास्ट डेट आज निर्धारित की गई है।

UP PGT Form Correction 2026 की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करने की लास्ट डेट आज 21 अक्टूबर 2026 को रात 11:59 बजे तक ही है। ऐसे में छात्रों को फाइनल टाइम का इंतजार किए बिना अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए। छात्रों को करेक्शन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग कर सकते हैं।