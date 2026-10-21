UPESSC PGT Recruitment 2026: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने का आज लास्ट डे! यहां देखें
UP PGT Teacher Form Correction 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा UP PGT 2026 फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल्स में हुई गलतियों को करेक्ट करने के लिए करेक्शन विंडो को खोल दिया गया है। साथ ही, करेक्शन विंडो की आज लास्ट डेट है। छात्र नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से फॉर्म में जल्द करेक्शन करें।
UP PGT 2026 Correction Window: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी 2026 (UP PGT 2026) भर्ती सेलेक्शन एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जिन छात्रों ने उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया था, उस दौरान यदि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती या किसी इंफॉर्मेशन में करेक्शन करना चाहते है, तो इसके लिए बोर्ड द्वारा करेक्शन विंडो खोल दी गई है। साथ ही, शेड्यूल के अनुसार, ऑनलाइन करेक्शन करने की लास्ट डेट आज निर्धारित की गई है।
UP PGT Form Correction 2026 की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करने की लास्ट डेट आज 21 अक्टूबर 2026 को रात 11:59 बजे तक ही है। ऐसे में छात्रों को फाइनल टाइम का इंतजार किए बिना अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए। छात्रों को करेक्शन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग कर सकते हैं।
UP PGT Exam 2026: महत्वपूर्ण डेट्स
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा जारी नोटिस नंबर 06/2026 के अनुसार सभी प्रमुख डेट्स नीचे दी गई टेबल में शामिल है।
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इवेंट
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शेड्यूल डेट्स
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नोटिस नंबर की डेट
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15 सितंबर 2026
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (OTR)
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18 सितंबर 2026
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट
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17 अक्टूबर 2026
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करने की लास्ट डेट
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आज (21 अक्टूबर 2026)
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लिखित एग्जाम की डेट
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15 एवं 16 दिसंबर 2026
UP PGT Application Form Edit Correction Window Direct Link
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UPESSC PGT Registration Form Correction Link
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UPESSC PGT Notice
फॉर्म करेक्शन से जुड़े महत्वपूर्ण नियम
छात्रों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती को सुधारने के लिए पहले आयोग के कुछ कड़े नियमों और निर्देशों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि फॉर्म कैंसिल होने की संभावना न रहे:
- किन डिटेल्स में बदलाव नहीं है: एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनल रूप से ‘सबमिट’ हो जाने के बाद छात्र कैटेगरी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, और जेंडर में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते हैं।
- एक से अधिक रजिस्ट्रेशन: यदि किसी छात्र द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल फाइनल रजिस्ट्रेशन ही स्वीकार्य होगा और बाकी सभी पिछले फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा।
- फीस समायोजन: गलतियों वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने की दशा में जमा कि गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। साथ ही, न ही उसका समायोजन किसी अन्य रजिस्ट्रेशन में किया जाएगा।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.