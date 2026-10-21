[OUT] BSF Head Constable Admit Card 2026: बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, मैकेनिक एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

BSF HC RO RM Admit Card 2026: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर हेड कांस्बेटल रेडियो ऑपरेटर (RO) और रेडियो मैकेनिक (RM) की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 02 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। बीएसएफ आरओ और आरएम भर्ती परीक्षा के माध्यम से हेड कांस्टेबल के कुल 1121 रिक्त पदों को भरना चाहता है, जिनमें रेडियो ऑपरेटर के 910 और रेडियो मैकेनिक के 211 पद शामिल है। बीएसएफ आरओ और आरएम की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेंडेशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। BSF Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक बीएसएफ आरओ और आरएम परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

बीएसएफ आरओ और आरएम एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें BSF HC RO RM Admit Card 2026 - हाइलाइट्स बीएसएफ आरओ और आरएम भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1121 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन, स्किल टेस्ट, मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है। भर्ती प्राधिकरण का नाम सीमा सुरक्षा बल (BSF) पद का नाम हेड कांस्बेटल रेडियो ऑपरेटर (RO) और रेडियो मैकेनिक (RM) रिक्त पदों की संख्या 1121 परीक्षा का नाम बीएसएफ आरओ और आरएम परीक्षा 2026 परीक्षा की तिथि 02 नवंबर 2026 एडमिट कार्ड जारी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन, स्किल टेस्ट, मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in BSF HC RO RM CBT Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें? बीएसएफ आरओ और आरएम परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

सबसे बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर What’s New सेक्शन देखें।

BSF HC RO RM Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। BSF Head Constable Admit Card 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें? बीएसएफ आरओ और आरएम परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एग्जाम से जुड़ी गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी कॉपी के साथ वैध आई कार्ड साथ ले जाना जरूरी है। इसके बिना एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। वैध आईडी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पहचान पत्र शामिल है। एग्जाम के लिए एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। एग्जाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम और स्मार्ट वॉच ले जाना मना है।