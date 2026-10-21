JEE Main 2027: क्या केवल एग्जाम पास करने भर से मिल जाती है IIT या NIT में सीट? जानें एडमिशन के असली नियम

Does Qualifying JEE Main Guarantee an IIT or NIT Seat? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के मन में हर साल एग्जाम के नजदीक आते ही एक बड़ा सवाल जरूर आता है - ‘क्या JEE Main एग्जाम क्वालिफाई करने भर से IIT या NIT में सीट की गारंटी मिल जाती है?’

अक्सर छात्रों और पेरेंट्स के बीच यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की जेईई मेन एग्जाम पास करने या इसका न्यूनतम कटऑफ पार करने के बाद देश के किसी भी प्रतिष्ठित आईआईटी (IIT) या एनआईटी (NIT) में एडमिशन पक्का हो जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। आइए इस लेख के माध्यम से डिटेल्स से समझते हैं कि जेईई मेन क्वालिफाई करने और कॉलेज में सीट मिलने का पूरा गणित क्या है।

JEE Main 2027: मुख्य अवलोकन तालिका

जेईई मेन क्वालिफाइंग कटऑफ, एनआईटी एडमिशन और आईआईटी एलजिबिटी से जुड़ी मुख्य डिटेल्स के बारे में यहां से जानें।