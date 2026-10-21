NEET UG 2026 Stray Vacancy Round Result जारी, mcc.nic.in से डाउनलोड करें PDF

NEET UG Counseling 2026 Stray Round Result Released: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2026 काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड (Stray Vacancy Round) का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है। देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों (MBBS/BDS/BSc Nursing) में खाली बची 4,068 सीटों पर एडमिशन पाने के लिए शामिल हुए छात्र अब अपने रिजल्ट को देख सकते हैं।

काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी छात्र एमसीसी के पोर्टल mcc.nic.in पर जाकर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET UG 2026 Stray Vacancy Round से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डिटेल्स को देखने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।