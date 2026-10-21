AIBE 22 Registration 2026: 27 अक्टूबर तक भरें फॉर्म, 29 नवंबर को होगा एग्जाम; यहां देखें पूरी डीटेल्स

All India Bar Examination 2027/2026: भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-22 (AIBE XXII) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। जो लॉ-ग्रेजुएट्स देश के किसी भी न्यायालय में वकालत करने के लिए 'प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र' (Certificate of Practice-COP) प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह एग्जाम पास करना काफी जरूरी होता है। छात्र इस एग्जाम में शामिल होने के लिए जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें। साथ ही, तय की गई डेट के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो को क्लोज कर दिया जाएगा।

बार काउंसिल के ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, जो छात्र अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, वे अब ऑफिशइयल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर बिना किसी देरी के फॉर्म को पूरा कर लें।

AIBE 22 Exam 2026: मुख्य डेट्स और डिटेल्स

AIBE 22 एग्जाम और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी छात्र सभी डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।