AIBE 22 Registration 2026: 27 अक्टूबर तक भरें फॉर्म, 29 नवंबर को होगा एग्जाम; यहां देखें पूरी डीटेल्स
AIBE 22 Registration 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-22 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2026 निर्धारिक की गई है। यह एग्जाम 29 नवंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जा रहा है। छात्र नीचे दिए गए लिंक से एप्लीकेशन को फिल करें।
All India Bar Examination 2027/2026: भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-22 (AIBE XXII) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। जो लॉ-ग्रेजुएट्स देश के किसी भी न्यायालय में वकालत करने के लिए 'प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र' (Certificate of Practice-COP) प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह एग्जाम पास करना काफी जरूरी होता है। छात्र इस एग्जाम में शामिल होने के लिए जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें। साथ ही, तय की गई डेट के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो को क्लोज कर दिया जाएगा।
बार काउंसिल के ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, जो छात्र अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, वे अब ऑफिशइयल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर बिना किसी देरी के फॉर्म को पूरा कर लें।
AIBE 22 Exam 2026: मुख्य डेट्स और डिटेल्स
AIBE 22 एग्जाम और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी छात्र सभी डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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निर्धारित डेट्स
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रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट
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19 अगस्त 2026
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
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27 अक्टूबर 2026
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रजिस्ट्रेशन फीस भुगतान की लास्ट डेट
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28 अक्टूबर 2026
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एप्लीकेशन करेक्शन विंडो की लास्ट डेट
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30 अक्टूबर 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
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14 नवंबर 2026
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AIBE 22 एग्जाम डेट
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29 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
AIBE XXII Application 2026: Form Link
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AIBE XXII Application 2026 Link
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यहां क्लिक करें
Application Details & Fee Structure
AIBE 22 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड से करवाई जा रही है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट में आने वाली तकनीकी खराबियों से बचने के लिए पहले ही प्रक्रिया को पूरी कर लें:
- एप्लीकेशन फीस: सामान्य (General) और ओबीसी (OBC) कैटेगरी के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 3,500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwD) वर्ग के छात्रों के लिए फीस 2,500 रुपये है। फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड से 28 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकता है।
- करेक्शन विंडो: यदि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो छात्र 30 अक्टूबर 2026 तक अपने फॉर्म में आवश्यक करेक्शन कर सकते हैं।
AIBE 22 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकते हैं:
- AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए AIBE 22 Registration लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी बुनियादी जानकारी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करके नया अकाउंट बनाएं या फिर पुराने क्रेडेंशियल्स से ही लॉगिन करें।
- फिर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक डिटेल्स भरें। साथ ही, मांगे गए स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स व फोटो-हस्ताक्षर को अपलोड करें।
- अपनी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन करें।
- फिर, फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.