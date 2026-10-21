Bihar Librarian Recruitment 2026: बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक करें Apply

Bihar Librarian Recruitment 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने दिनांक 28 सितंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के आवेदन का नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था और अब आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 01 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन संबंधी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। Bihar Librarian Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपने लॉग इन डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें।

बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें Bihar LET Notification 2026 - हाइलाइट्स बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा बीएसईबी द्वारा आयोजित की जाने वाली एक पात्रता परीक्षा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। बाकी हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) परीक्षा का नाम बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in Bihar Librarian Vacancy 2026 Eligibility Criteria बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का आवेदन फॉर्म करने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से 45 प्रतिशत अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। आवेदन फीस कैटेगरी वाइज 760 से 960 रुपये के बीच है।

Bihar Librarian Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने हेतु उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। Bihar LET Exam Pattern 2026 बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाती है। इसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जो कुल 150 अंकों के होते हैं। एग्जाम कुल 2 घंटे 30 मिनट के लिए होती है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग शामिल नहीं है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में है।