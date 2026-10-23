DSSSB ASO Answer Key 2026: जल्द जारी होगी डीएसएसएसबी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की उत्तर कुंजी, ऐसे करें डाउनलोड

DSSSB ASO Answer Key 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की उत्तर कुंजी 2026 जारी करेगा, जिसकी लिखित परीक्षा 21 सितंबर 2026 से 18 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी। डीएसएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से असिटेंट सेक्शन ऑफिसर/ग्रेड-II, असिस्टेंट मैनेजर, वर्क असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल क्लर्क और पटवारी के कुल 941 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पदों के चयन में टियर-1 परीक्षा, टियर-2 परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, फाइनल मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

डीएसएसएसबी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स उत्तर कुंजी जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

DSSSB ASO Exam 2026 में क्या Normalization हो सकता है?

डीएसएसएसबी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की लिखित परीक्षा आमतौर पर तीन शिफ्ट में आयोजित की जाती है। पहली शिफ्ट सुबह 9.00 बजे से 11.00 बजे, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.30 बजे से 02.30 बजे और तीसरी शिफ्ट शाम 4.00 बजे से 06.00 बजे तक होती है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो अगर शिफ्ट काफी टफ होती है, तो इस बात की काफी हद तक संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है।