JEE Main 2027 Registration Date: NTA जल्द जारी होगा सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पूरा शेड्यूल

JEE Main Session 1 Application Form 2027: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजो जैसे आईआईटी (IITs), एनआईटी (NITs) और आईआईआईटी (IIITs) में एडमिशन पाने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा JEE Main 2027 (Session 1) के लिए ऑफिशियल नोटिस और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अक्टूबर के लास्ट विक में शुरू होने की पूरी उम्मीद की जा रही है।

NTA द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार, जेईई मेन 2027 सेशन-1 के एग्जाम 22 जनवरी से 30 जनवरी 2027 के बीच छह निर्धारित डेट्स पर आयोजित किए जाएंगे, जो छात्र इस साल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (Eligibility Criteria) और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।

JEE Main 2027 Session 1: मुख्य डेट्स और डिटेल्स

जेईई मेन 2027 सेशन -1 से जुड़े महत्वपूर्ण स्टेप्स और एक्सपेक्टेड डेट्स की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।