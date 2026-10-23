BPSC Tre 4.0 Online Form 2026: बिहार स्कूल शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें अप्लाई

BPSC Tre 4.0 Online Form 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से स्कूल शिक्षक भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य बिहार शिक्षा विभाग में कुल 33,320 स्कूल शिक्षकों के पदों को भरना है। इसके ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर से शुरू किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर को और ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर को समाप्त होने जा रहे हैं।

आवेदन लिंक

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर, 2026 तय की है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर या यहां उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

BPSC Tre 4.0 ऑनलाइन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर, 2026 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आवेदन की अंतिम तिथि सहित अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं: