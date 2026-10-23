November 2026 Important Dates & Events: बाल दिवस, संविधान दिवस से लेकर वर्ल्ड डायबिटीज डे तक, यहां देखें नवंबर की लिस्ट
Important Days in November 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिहाज से नवंबर 2026 का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (11 नवंबर), बाल दिवस (14 नवंबर), संविधान दिवस (26 नवंबर) के साथ-साथ विश्व मधुमेह दिवस और विश्व विज्ञान दिवस जैसे कई अहम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं।
National and International Days List November 2026: साल का ग्यारहवां महीना यानी नवंबर 2026 ऐतिहासिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, नवंबर कार्तिक माह की पूर्णिमा का महीना होता है, जिसे कई महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों के कारण विशेष रूप से शुभ माना जाता है।
नवंबर महीने में जहां एक तरफ देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बाल दिवस और संविधान दिवस जैसे गौरवशाली दिन मनाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक लेवल पर विश्व विज्ञान दिवस, विश्व मधुमेह दिवस और विश्व बाल दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस आयोजित किए जाते हैं। इस लेख में हम नवंबर 2026 के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों की पूरी सूची लेकर आए हैं।
नवंबर 2026 के प्रमुख राष्ट्रीय दिवस (Important National Days in India)
भारत में नवंबर के महीने में कई राष्ट्रीय पर्व, जयंती और सामाजिक जागरूकता के दिन मनाए जाते हैं:
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डेट
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नेशनल डे - इवेंट
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इसका महत्व और उद्देश्य
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1 नवंबर
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केरल स्थापना दिवस (Kerala Piravi)
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साल 1956 में केरल राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
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7 नवंबर
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राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
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कैंसर की रोकथाम, शुरुआती जांच और उपचार के प्रति जागरूकता फैलाना।
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9 नवंबर
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राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day)
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समाज के पात्र वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और न्याय सुनिश्चित करने हेतु।
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11 नवंबर
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राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (National Education Day)
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भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना আবুল कलाम आजाद की जयंती।
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14 नवंबर
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बाल दिवस (Children's Day)
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देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस।
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26 नवंबर
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संविधान दिवस (Constitution Day / Samvidhan Divas)
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साल 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की स्मृति में।
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26 नवंबर
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राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (National Milk Day)
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भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती।
नवंबर 2026 के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दिवस (Important International Days)
वैश्विक लेवल पर मानवता, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नवंबर में कई दिवस मनाए जाते हैं:
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डेट
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इंटरनेशनल दिवस
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मुख्य उद्देश्य
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1 नवंबर
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विश्व शाकाहारी दिवस (World Vegan Day)
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पर्यावरण स्थिरता, स्वास्थ्य और पशु कल्याण के प्रति जागरूकता।
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5 नवंबर
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विश्व सुनामी जागरूकता दिवस
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सुनामी के जोखिमों के प्रति तैयारी और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना।
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10 नवंबर
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शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस
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समाज में विज्ञान की भूमिका और उसके महत्व को रेखांकित करना।
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14 नवंबर
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विश्व मधुमेह दिवस (World Diabetes Day)
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मधुमेह (Diabetes) की रोकथाम और इसके प्रबंधन के प्रति जागरूक करना।
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16 नवंबर
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अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (Day for Tolerance)
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विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच आपसी सम्मान व समझ को बढ़ावा देना।
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17 नवंबर
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अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस (International Students' Day)
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छात्रों के अधिकारों, शिक्षा और सीखने के अवसरों को समर्पित।
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20 नवंबर
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विश्व बाल दिवस (World Children's Day)
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बच्चों के अधिकारों, कल्याण और उनकी शिक्षा की सुरक्षा पर जोर।
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21 नवंबर
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विश्व दूरदर्शन दिवस (World Television Day)
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जनसंचार और सार्वजनिक जागरूकता में टेलीविजन के प्रभाव को मान्यता देना।
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25 नवंबर
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महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का दिवस
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महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए वैश्विक एकजुटता।
नवंबर 2026 के प्रमुख त्योहार और सांस्कृतिक उत्सव (Festivals & Events)
धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी नवंबर 2026 का महीना बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान देश के बड़े पर्व मनाए जाएंगे:
- 8 नवंबर 2026 - दीपावली (Diwali): दीपों का यह महापर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है।
- 15 नवंबर 2026 - छठ पूजा (Chhath Puja): मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सूर्य भगवान की उपासना का महापर्व।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
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