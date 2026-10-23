November 2026 Important Dates & Events: बाल दिवस, संविधान दिवस से लेकर वर्ल्ड डायबिटीज डे तक, यहां देखें नवंबर की लिस्ट

National and International Days List November 2026: साल का ग्यारहवां महीना यानी नवंबर 2026 ऐतिहासिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, नवंबर कार्तिक माह की पूर्णिमा का महीना होता है, जिसे कई महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों के कारण विशेष रूप से शुभ माना जाता है।

नवंबर महीने में जहां एक तरफ देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बाल दिवस और संविधान दिवस जैसे गौरवशाली दिन मनाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक लेवल पर विश्व विज्ञान दिवस, विश्व मधुमेह दिवस और विश्व बाल दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस आयोजित किए जाते हैं। इस लेख में हम नवंबर 2026 के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों की पूरी सूची लेकर आए हैं।

नवंबर 2026 के प्रमुख राष्ट्रीय दिवस (Important National Days in India)

भारत में नवंबर के महीने में कई राष्ट्रीय पर्व, जयंती और सामाजिक जागरूकता के दिन मनाए जाते हैं: