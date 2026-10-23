UP School Holiday Today: नोएडा और गाजियाबाद में आज सभी स्कूल-कॉलेज बंद, चेक करें डिटेल्स
UP School Holiday: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनावों के कारण आज (23 अक्टूबर 2026) नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और मतदान व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश घोषित किया गया है।
UP MLC Election 2026 Holiday: उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से जुड़े दो प्रमुख जिलों - नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद के स्कूली छात्रों और पेरेंट्स के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। स्थानीय जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय के निर्देश के अनुसार, आज यानी 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को जनपद के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
यह अवकाश उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC Election) के मेरठ खंड ग्रेजुएशन और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर जारी किया गया है। मतदान सेंटर की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का यह निर्णय लिया है।
UP School Holiday 2026: मुख्य डिटेल्स
नोएडा और गाजियाबाद में जारी इस छुट्टी से जुड़ी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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ऑफिशियल डिटेल्स
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प्रभावित जिले
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गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) एवं गाजियाबाद
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छुट्टी की डेट
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23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)
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छुट्टी का मुख्य कारण
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन मतदान
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किन संस्थानों पर लागू
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नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान
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बोर्ड के विद्यालय
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CBSE, ICSE एवं UP बोर्ड समेत सभी मान्यता प्राप्त संस्थान
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आदेश जारीकर्ता
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जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) एवं जिला प्रशासन
क्यों बंद रखे गए हैं स्कूल? जानें MLC चुनाव की मुख्य वजह
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड ग्रेजुएट और खंड टीचर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकांश स्कूलों को पोलिंग बूथ (Polling Booths) के रूप में उपयोग किया जाता है।
- सुरक्षा और व्यवस्था: मतदान सेंटर पर भारी भीड़, सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनाव सामग्री के डिटेल्स के चलते छात्रों की सुरक्षा और आवागमन को सुगम बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
- व्यापक दायरा: यह आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त (Aided) और सभी प्राइवेट (Private) स्कूल विद्यालयों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों पर भी समान रूप से लागू होता है।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.