UP School Holiday Today: नोएडा और गाजियाबाद में आज सभी स्कूल-कॉलेज बंद, चेक करें डिटेल्स

UP MLC Election 2026 Holiday: उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से जुड़े दो प्रमुख जिलों - नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद के स्कूली छात्रों और पेरेंट्स के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। स्थानीय जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय के निर्देश के अनुसार, आज यानी 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को जनपद के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

यह अवकाश उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC Election) के मेरठ खंड ग्रेजुएशन और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर जारी किया गया है। मतदान सेंटर की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का यह निर्णय लिया है।

UP School Holiday 2026: मुख्य डिटेल्स

नोएडा और गाजियाबाद में जारी इस छुट्टी से जुड़ी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।