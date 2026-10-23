CM Pushkar Singh Dhami Big Announcement: उत्तराखंड पुलिस में 1,600 पोस्ट पर बंपर भर्ती का ऐलान, देखें अपडेट

Uttarakhand Police Jobs 2026: उत्तराखंड के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस में अलग-अलग इकाइयों के अंदर लगभग 1,600 खाली पोस्ट पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की ऑफिशियल जारी कर दी है। यह घोषणा देहरादून पुलिस लाइन्स में आयोजित 'पुलिस स्मृति दिवस' (Police Commemoration Day) कार्यक्रम के दौरान की गई।

इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने से राज्य के उन तमाम छात्रों को एक बेहतरीन मौका मिलेगा, जो लंबे टाइम से पुलिस बल में शामिल होकर देश और राज्य की सेवा करने का सपना देख रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने और पुलिसकर्मियों की सुविधाओं में सुधार के लिए 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं।

Uttarakhand Police Recruitment 2026: मुख्य डिटेल्स

उत्तराखंड पुलिस भर्ती और उससे जुड़ी मुख्य जानकारी की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।