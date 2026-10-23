CM Pushkar Singh Dhami Big Announcement: उत्तराखंड पुलिस में 1,600 पोस्ट पर बंपर भर्ती का ऐलान, देखें अपडेट
Uttarakhand Police Recruitment 2026: पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुलिस को मजबूत करने के लिए आठ उपायों की घोषणा की है, जिसमें पुलिस स्टेशनों और चौकियों के लिए वार्षिक बजट को दोगुना करके 8 करोड़ रुपये करना शामिल है।
Uttarakhand Police Jobs 2026: उत्तराखंड के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस में अलग-अलग इकाइयों के अंदर लगभग 1,600 खाली पोस्ट पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की ऑफिशियल जारी कर दी है। यह घोषणा देहरादून पुलिस लाइन्स में आयोजित 'पुलिस स्मृति दिवस' (Police Commemoration Day) कार्यक्रम के दौरान की गई।
इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने से राज्य के उन तमाम छात्रों को एक बेहतरीन मौका मिलेगा, जो लंबे टाइम से पुलिस बल में शामिल होकर देश और राज्य की सेवा करने का सपना देख रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने और पुलिसकर्मियों की सुविधाओं में सुधार के लिए 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं।
Uttarakhand Police Recruitment 2026: मुख्य डिटेल्स
उत्तराखंड पुलिस भर्ती और उससे जुड़ी मुख्य जानकारी की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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ऑफिशियल डिटेल्स
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राज्य सरकार
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उत्तराखंड सरकार
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भर्ती विभाग
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उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police Department)
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जारी किसके द्वारा की गई
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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कुल प्रस्तावित खाली पोस्ट
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लगभग 1,600 पद
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भर्ती का उद्देश्य
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पुलिस बल को मजबूत करना और कार्यभार कम करना
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अन्य बड़े ऐलान
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थानों-चौकियों का बजट ₹4 करोड़ से बढ़ाकर ₹8 करोड़ करना
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ऑफिशियल वेबसाइट
सीएम धामी के 8 बड़े ऐलान और पुलिस आधुनिकीकरण की पहल
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस बल की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं:
- 1,600 खाली पोस्ट पर भर्ती: राज्य के थानों और अलग-अलग पुलिस यूनिट्स में खाली पड़े लगभग 1,600 पोस्ट को भरने के लिए जल्द ही ऑफिशियल प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे छात्रों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
- थानों और चौकियों के बजट में बढ़ोतरी: पुलिस थानों और चौकियों के सुचारू संचालन के लिए उनका वार्षिक बजट 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से होगा।
- आधुनिक इन्वेस्टिगेशन किट: आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित जांच को बढ़ावा देने के लिए विवेचकों (Investigating Officers) को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराई जाएंगी।
- स्टाफ और तैनाती की समीक्षा: थानों और चौकियों में वास्तविक कार्यभार के आधार पर कर्मचारियों की जरूरत और उनकी तैनाती की समीक्षा की जाएगी।
- बुनियादी ढांचे का विकास: देहरादून में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल और बहुमंजिला बैरकों का निर्माण किया जाएगा, साथ ही पुलिस अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.