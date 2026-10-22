NPS New Portal 2026: पेंशन खाते के लिए PFRDA का बड़ा फैसला! जानें NPS Central पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और लॉगिन प्रक्रिया

NPS Central Portal: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेहद राहत भरी अपडेट सामने आई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पेंशन खातों के प्रबंधन को अधिक सुगम, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक नया एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘NPS Central’ (npscentral.in) ऑफिशियल रूप से लॉन्च कर दिया है। इस नए पोर्टल के शुरू होने से अब एनपीएस खाताधारकों को अपने पेंशन पोर्टफोलियो, अलग-अलग योजनाओं के स्टेटस, योगदान (Top-up) और अलग-अलग सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) के खातों को मैनेज करने के लिए अलग-अलग वेबसाइट्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह पोर्टल एनपीएस ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन 'वन-स्टॉप सॉल्यूशन' के रूप में कार्य करेगा। NPS Central Portal 2026: मुख्य डिटेल्स और विशेषताएं नया एनपीएस सेन्ट्रल पोर्टल पेंशन खाताधारकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसका संक्षिप्त और सटीक डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में दिया गया है:

इवेंट डिटेल्स और विशेषताएं नियामक संस्था पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) नया पोर्टल नाम NPS Central ऑफिशियल वेबसाइट npscentral.in लॉगिन का नया मोड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर + जन्मतिथि (OTP वेरिफिकेशन आधारित) समर्थित CRAs Protean, KFintech और CAMS (सभी एजेंसियों का डेटा एक जगह) नई विशेष सुविधा NPS Swasthya (हेल्थ इंश्योरेंस कवर के साथ पेंशन) ऑनबोर्डिंग फीस (e-PRAN) शून्य (NIL Fee) - AI आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग NPS Central Portal के 7 बड़े और क्रांतिकारी फायदे PFRDA द्वारा तैयार किए गए इस एकीकृत पोर्टल में एनपीएस सब्सक्राइबर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई अत्याधुनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं: 1. PRAN याद रखने की बाध्यता से मुक्ति अब सब्सक्राइबर्स को हर बार लॉगिन करने के लिए अपना 12 अंकों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्मतिथि (DOB) का उपयोग करके वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए आसानी से और सुरक्षित रूप से पोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं।

2. एकीकृत डैशबोर्ड (Consolidated Dashboard) चाहे आपका एनपीएस अकाउंट Protean (NSDL), KFintech या CAMS में से किसी भी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के पास हो, यह नया पोर्टल आपको एक ही स्थान पर पूरे पेंशन फंड का एकीकृत वित्तीय दृश्य प्रस्तुत करेगा। 3. त्वरित अंशदान और रीयल-टाइम ट्रैकिंग सब्सक्राइबर्स अपनी मौजूदा पेंशन योजनाओं में किसी भी समय नया अंशदान (Top-up) जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही, पूर्व में किए गए योगदान का स्टेटस और लेन-देन का इतिहास रीयल-टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। 4. पेंशन फंड्स और स्कीम्स की सीधी तुलना पोर्टल पर विभिन्न पेंशन फंड मैनेजर्स (PFMs), उनके द्वारा दिए जा रहे रिटर्न, स्कीम के फीचर्स और सर्विस चार्जेज की तुलना करने की सुविधा दी गई है, जिससे निवेशकों को सही फैसला लेने में मदद मिलती है। 5. आसान स्टेटमेंट डाउनलोड और प्रोफाइल अपडेट मासिक या वार्षिक पेंशन अकाउंट स्टेटमेंट (Transaction Statement) डाउनलोड करना अब महज एक क्लिक का काम रह गया है। साथ ही ग्राहक बिना किसी जटिल प्रक्रिया के अपनी प्रोफाइल डिटेल्स (जैसे ईमेल, पता आदि) अपडेट कर सकते हैं।