टीम इंडिया को मिला झटका! ईशान किशन Out ! अब इस खिलाड़ी के वापसी के खुल सकते हैं दरवाजे

भारत बनाम न्यूजीलैंड के 5 मैच की दूसरी सीरीज 24 अक्टूबर, 2026 से क्राइस्टचर्च में शुरू हो रही है। हालांकि, इससे पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। चोट के कारण ईशान किशन दूसरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर को मजबूरन टीम में बदलाव करना पड़ेगा।

भारत अपनी ओपनिंग में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और अय्यर के साथ बल्लेबाजी ऑर्डर में शुरुआत करता है। हालांकि, चोट के कारण किशन के बाहर होने की वजह से अब वैभव सूर्यवंशी के वापसी के दरवाजे खुल गए हैं।

जिम्बाब्वे दौर से ही बाहर चल रहे हैं सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौर में मैन ऑफ द मैच बनने के बाद से ही बाहर चल रहे हैं। ऐसे में बैटिंग के टॉप ऑर्डर में जगह खाली होने से सूर्यवंशी के चांस बढ़ गए हैं। हालांकि, अभी यह फैसला अय्यर और गंभीर की जोड़ी पर टिका हुआ है। क्योंकि, उनके सामने शिवम दुबे का भी विकल्प है। ऐसे में यह देखना होगा कि शिवम दुबे दूसरी सीरिज में अपने बल्ले का दम दिखाएंगे या फिर सूर्यवंशी कोई नई ऐतिहासिक पारी खेलेंगे।