टीम इंडिया को मिला झटका! ईशान किशन Out ! अब इस खिलाड़ी के वापसी के खुल सकते हैं दरवाजे
भारत बनाम न्यूजीलैंड के दूसरी टी20 सीरीज में बल्लेबाज ईशान किशन पहले ही आउट हो गए हैं। ऐसे में कप्तानी श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर को प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने पड़ेगा।
भारत बनाम न्यूजीलैंड के 5 मैच की दूसरी सीरीज 24 अक्टूबर, 2026 से क्राइस्टचर्च में शुरू हो रही है। हालांकि, इससे पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। चोट के कारण ईशान किशन दूसरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर को मजबूरन टीम में बदलाव करना पड़ेगा।
भारत अपनी ओपनिंग में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और अय्यर के साथ बल्लेबाजी ऑर्डर में शुरुआत करता है। हालांकि, चोट के कारण किशन के बाहर होने की वजह से अब वैभव सूर्यवंशी के वापसी के दरवाजे खुल गए हैं।
जिम्बाब्वे दौर से ही बाहर चल रहे हैं सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौर में मैन ऑफ द मैच बनने के बाद से ही बाहर चल रहे हैं। ऐसे में बैटिंग के टॉप ऑर्डर में जगह खाली होने से सूर्यवंशी के चांस बढ़ गए हैं। हालांकि, अभी यह फैसला अय्यर और गंभीर की जोड़ी पर टिका हुआ है। क्योंकि, उनके सामने शिवम दुबे का भी विकल्प है। ऐसे में यह देखना होगा कि शिवम दुबे दूसरी सीरिज में अपने बल्ले का दम दिखाएंगे या फिर सूर्यवंशी कोई नई ऐतिहासिक पारी खेलेंगे।
BCCI ने दी थी जानकारी
ईशान किशन को पहले टी20 सीरीज में मैच के दौरान चोट लग गई थी। ऐसे में उनकी चोट को लेकर कोच द्वारा बाद में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी गई थी। इसके बाद BCCI ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखकर यह जानकारी दी थी कि ईशान किशन पहले टी20 सीरीज में लो ग्रेड एडिक्टर स्ट्रेन की वजह से बाहर हो गए हैं। बोर्ड की मेडीकल टीम उनकी प्रोग्रेस पर नजर रख रही है।
किस नंबर पर खेल सकते हैं सूर्यवंशी
यदि अय्यर और गंभीर की जोड़ी ने सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया, तो यह देखना होगा कि वह किस नंबर पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। क्योंकि, उनसे पहले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी है। इसके बाद उन्हें तीसरे नंबर पर शामिल किया जाएगा या नहीं।
कौन-कौन टीम में हो सकता है शामिल
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, नमन धीर, वैभव सूर्यवंशी या शिवम दुबे,अक्षर पटेल, मयंक यादव, नीतिश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह।
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