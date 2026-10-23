बदल गया वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का रैंक, अब यह है नया अपडेट

वैश्विक भूख सूचकांक(Global Hunger Index) में भारत का रैंक अब बदल गया है। कुल 122 देशों की लिस्ट में भारत का रैंक दो पायदान नीचे खिसककर 100वें स्थान पर आ गया है। इससे पहले यह 102 हुआ करता था। भारत का कुल स्कोर 24.1 है, जो कि इसे भूख की ‘गंभीर’ श्रेणी में रखता है। ऐसे में यह देश में बाल-पोषण से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाता है। इस लेख में हम भारत व इससे जुड़े पड़ोसी देशों की रैंक के बारे में भी जानेंगे।

क्या है GHI की थीम

ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट की थीम ‘खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नहीं’ है। यह थीम खाने तक पहुंच, मुश्किलों का सामना करने में सक्षम आजीविका और सामाजिक स्थिरता के बीच संबंध को दर्शाती है। रिपोर्ट में वैश्विक स्कोर 18.1 है, जो कि भूख के मध्यम स्तर को दर्शाता है।

कैसे होती है GHI की गणना

वैश्विक भूख सूचकांक की गणना अलग-अलग पैमाने पर होती है। इस कड़ी में अल्प पोषण से लेकर बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन तक शामिल है, जो कि इस प्रकार हैंः