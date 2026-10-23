JTET 2026: झारखंड टीईटी के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड करें

Jharkhand TET Previous Year Question Papers: सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा 'झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा' (JTET) का आयोजन 1 नवंबर 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले इसके सिलेबस, मार्किंग स्कीन और परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझना चाहिए।

JTET परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अभ्यर्थियों को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (Previous Year Question Papers) का अभ्यास करना चाहिए। इन प्रश्न पत्रों को हल करने से कैंडिटेड्टस को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, कठिनाई के स्तर और टाइम मैनेजमेंट का सटीक अंदाजा मिल जाता है। ऐसे में जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अभी से पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू कर दें। हमने उम्मीदवारों के लिए पिछले वर्ष की झारखंड TET परीक्षा के प्रश्न-पत्र साझा किए हैं।