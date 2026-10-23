HSSC Result 2026 (OUT): हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

HSSC Result 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर (कैटेगरी नंबर 102) और डिप्टी रेंजर (कैटेगरी नंबर 295) विज्ञापन संख्या 09/2024 और 11/2024 के तहत परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर और डिप्टी रेंजर की लिखित परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी। फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट 11 से 13 अगस्त 2025 के बीच हुआ था। फॉरेस्टर रेंजर के लिए कुल 43 उम्मीदवारों को सलेक्ट किया गया है। आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 78 रिक्त पदों को भरना चाहता है। हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर के एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। HSSC Forest Ranger Final Result 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में कैंडिडेट्स के रोल नंबर और कट-ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर फाइनल रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें HSSC Deputy Ranger Result - हाइलाइट्स हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर परीक्षा के फाइनल लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल डेट अनाउंस की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में शैक्षणिक योग्यता, जातिगत प्रमाण पत्र और पहचान पत्र सहित अन्य चीजें शामिल हो सकती है। बाकी हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल देख सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) विभाग वन विभाग, हरियाणा पद का नाम फॉरेस्टर रेंजर (कैटेगरी नंबर 102) और डिप्टी रेंजर (कैटेगरी नंबर 295) विज्ञापन संख्या 09/2024 और 11/2024 लिखित परीक्षा की तिथि सितंबर-अक्टूबर 2024 फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट 11 से 13 अगस्त 2025 फाइनल रिजल्ट जारी होने की तिथि 22 अक्टूबर 2026 कट-ऑफ जनरल 61.425 ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in

HSSC Forest Ranger Result 2026 डाउनलोड कैसे करें? हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करके Result सेक्शन देखें।

Declaration of final result for the posts of Forest Ranger (Category No. 102) and Deputy Ranger (Category No. 295) against Advt. No. 09/2024 and 11/2024 respectively of Forest Department, Haryana पर क्लिक करें।

रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें। Haryana HSSC Forest Ranger Result 2026 में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं? हरियाणा फॉरेस्टर रेंजर और डिप्टी रेंजर के फाइनल रिजल्ट में कैंडिडेट्स ये डिटेल्स ध्यान से चेक कर सकते हैं। पद का नाम और कैटेगरी नंबर

विज्ञापन संख्या

चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर

कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स