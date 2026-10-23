JSSC Assistant Jailor PET Admit Card 2026: झारखंड असिस्टेंट जेलर पीईटी एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
JSSC Assistant Jailor PET Admit Card 2026: झारखंड असिस्टेंट जेलर पीईटी एडमिट कार्ड 2025 जारी किया गया है। फिजिकल टेस्ट टेस्ट में शामिल होने की योजना बना रहे, उम्मीदवार लेख में दिए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
JSSC Assistant Jailor PET Admit Card 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड असिस्टेंट जेलर भर्ती 2025 के लिए पीईटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। असिस्टेंट जेलर भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होने की योजना बना रहे उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर, 2026 से किया जाएगा। यह शारीरिक परीक्षा 13 नवंबर तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
Jharkhand Assistant Jailor PET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड
झारखंड असिस्टेंट जेलर भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड से ही एंट्री दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।
Jharkhand Assistant Jailor PET Admit Card 2026 Download link
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
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झारखंड असिस्टेंट जेलर PET एडमिट कार्ड 2026
Jharkhand Assistant Jailor PET Admit Card 2026: ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से झारखंड असिस्टेंट जेलर पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Jharkhand Assistant Jailor PET Admit Card 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 4 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Jharkhand Assistant Jailor PET Admit Card 2026: परीक्षा तिथि
जेएसएससी ने असिस्टेंट जेलर के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 28 अक्टूबर 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है। यह शारीरिक परीक्षा प्रक्रिया 13 नवंबर 2026 तक निर्धारित क्षेत्रीय केंद्रों पर चलेगी। परीक्षा की तारीखें उम्मीदवारों और क्षेत्रीय बोर्ड के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। उम्मीदवारों को अपना लागू शेड्यूल और अपना एडमिट कार्ड जरूर देख लेना चाहिए।
Jharkhand Assistant Jailor PET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में उल्लेखित डिटेल्स
उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले निम्नलिखित डिटेल्स ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है:
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उम्मीदवार का नाम
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पंजीकरण संख्या
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रोल नंबर
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परीक्षा का नाम
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पद का नाम
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शारीरिक परीक्षा की तारीख
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शारीरिक परीक्षा का स्थान
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रिपोर्टिंग और प्रवेश का समय
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उम्मीदवार की तस्वीर
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शारीरिक परीक्षा के निर्देश
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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