UPSSSC PET Question Paper 2026 [30 OCT]: डाउनलोड करें शिफ्ट 1, 2 प्रश्न पत्र PDF
UPSSSC PET Question Paper 2026: शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित UPSSSC PET परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इस लेख के माध्यम से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के प्रश्न-पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC PET Question Paper 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा UP PET 2026 परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को किया जा रहा है। परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित हो रही है। शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को यूपी पीईटी परीक्षा की दोनों पालियां सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित थी।
[Official] UPSSSC PET Answer Key 2026
पहली शिफ्ट की परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी अब UP PET 30 October 2026 Question Paper PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र की मदद से उम्मीदवार परीक्षा में पूछे गए सवालों को देख सकते हैं और पेपर के कठिनाई स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा, प्रश्न पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार प्रश्नों के पैटर्न को समझकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।
UPSSSC PET Question Paper 2026 [1 नवंबर]: शिफ्ट 1 और 2 का प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड करें
UPSSSC PET Question Paper 2026 (25 Oct): शिफ्ट 1 और 2 यूपी पीईटी क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड करें
UPSSSC PET Question Paper 2026 PDF Download Link
30 अक्टूबर को आयोजित UPSSSC PET 2026 की पहली और दूसरी पाली की परीक्षा का समग्र कठिनाई स्तर 'सरल से मध्यम' (Easy to Moderate) दर्ज किया गया। उम्मीदवार नीचे दिए टेबल से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के यूपी पीईटी प्रश्न पत्र की पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
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UP PET Question Paper 2026 PDF (Shift 1) 30 OCT
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UP PET Question Paper 2026 PDF (Shift 2) 30 OCT
UPSSSC PET क्वेश्चन पेपर 2026 से अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट करें?
अभ्यर्थी आधिकारिक यूपी पीईटी प्रश्न पत्र से अपने उत्तरों का मिलान करके और निर्धारित मार्किंग स्कीम का पालन करके अपने अंकों का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं।
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अपने उत्तरों को चेक करें।
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प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक जोड़ें।
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प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक (यानी 1/4) काटे जाएंगे।
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जिन प्रश्नों के उत्तर आपने नहीं दिए हैं, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।
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सही उत्तरों से मिले कुल अंकों में से गलत उत्तरों के कारण कटे कुल अंकों को घटा दें, जिससे आपका वास्तविक अनुमानित स्कोर आ जाएगा।
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UPSSSC PET Question Paper 2026- हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को किया जा रहा है। यह परीक्षा ऑफलाइन (OMR शीट आधारित) मोड में होगी, जिसमें द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप से कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं और इसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे (120 मिनट) का समय मिलेगा। परीक्षा से संबंधित अन्य सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देखें।
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आयोग का नाम
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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परीक्षा का नाम
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यूपीएसएसएससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)
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परीक्षा की तिथि
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25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026
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परीक्षा मोड
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ऑफलाइन (OMR शीट आधारित)
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प्रश्नों का प्रकार
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वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
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कुल प्रश्नों की संख्या
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100 प्रश्न
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कुल अंक
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100 अंक
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अवधि
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2 घंटे (120 मिनट)
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परीक्षा का माध्यम
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द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी)
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मार्किंग
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प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक
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नेगेटिव मार्किंग
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प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 (0.25) अंक की कटौती
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आधिकारिक वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UPSSSC PET Question Paper 2026 कैसे डाउनलोड करें?
आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पीईटी 2026 प्रश्न पत्र जारी होने के बाद, उम्मीदवार उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। वहां होमपेज पर Notice Board या Important Announcement में दिए गए 'UPSSSC PET Question Paper 2026' डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर प्रश्न पत्र प्रदर्शित होने के बाद उसे डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंटआउट निकाल लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.