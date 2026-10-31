UPSSSC PET Question Paper 2026 [30 OCT]: डाउनलोड करें शिफ्ट 1, 2 प्रश्न पत्र PDF

UPSSSC PET Question Paper 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा UP PET 2026 परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को किया जा रहा है। परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित हो रही है। शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को यूपी पीईटी परीक्षा की दोनों पालियां सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित थी। [Official] UPSSSC PET Answer Key 2026 पहली शिफ्ट की परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी अब UP PET 30 October 2026 Question Paper PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र की मदद से उम्मीदवार परीक्षा में पूछे गए सवालों को देख सकते हैं और पेपर के कठिनाई स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा, प्रश्न पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार प्रश्नों के पैटर्न को समझकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।

अपने उत्तरों को चेक करें। प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक जोड़ें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक (यानी 1/4) काटे जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर आपने नहीं दिए हैं, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। सही उत्तरों से मिले कुल अंकों में से गलत उत्तरों के कारण कटे कुल अंकों को घटा दें, जिससे आपका वास्तविक अनुमानित स्कोर आ जाएगा। UPSSSC PET Exam Analysis 2026: यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा विश्लेषण, जानें डिफिकल्टी लेवल और गुड अटैंप्ट्स UPSSSC PET Question Paper 2026- हाइलाइट्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को किया जा रहा है। यह परीक्षा ऑफलाइन (OMR शीट आधारित) मोड में होगी, जिसमें द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप से कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं और इसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे (120 मिनट) का समय मिलेगा। परीक्षा से संबंधित अन्य सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देखें।