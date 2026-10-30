UPSSSC PET Exam Analysis 2026: यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा विश्लेषण, जानें डिफिकल्टी लेवल और गुड अटैंप्ट्स
UPSSSC PET Exam Analysis 2026: यूपीएसएसएससी द्वारा यूपी पीईटी परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 35 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं। एग्जाम 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 01 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। 25 अक्टूबर 2026 को परीक्षा हो चुकी है और आज यानी 30 अक्टूबर 2026 को भी यूपी पीईटी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल और गुड अटैंप्ट्स के बारे में जान सकते हैं।
UPSSSC PET Exam Analysis 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) पीईटी परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 35 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं। एग्जाम 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 01 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। 25 अक्टूबर 2026 को परीक्षा हो चुकी है और आज यानी 30 अक्टूबर 2026 को भी यूपी पीईटी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। एग्जाम सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे और दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक दो शिफ्ट में ऑफलाइन मोड पेन और पेपर पर था। पेपर में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान व लोक प्रशासन, सामान्य साइंस, एलिमेंट्री अर्थमैटिक, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लॉजिक व रीजनिंग, करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता से कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। यूपीएसएसएससी यूपी पीईटी परीक्षा 2026 के माध्यम से ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के रिक्त पदों को भरना चाहता है।
अब इस लेख के जरिए जागरण जोश 30 अक्टूबर 2026 को हुई यूपी पीईटी परीक्षा के विश्लेषण के बारे में विस्तार से बताएगा। विश्लेषण में उम्मीदवारों के शुरुआती फीडबैक के अनुसार, परीक्षा के सेक्शन वाइज रिव्यू, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल और गुड अटैंप्ट्स की बात होगी।
UPSSSC PET Exam Pattern 2026
यूपी पीईटी की परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल थी। बाकी जानकारी टेबल में दी गई है।
|
भाग
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
कुल अंक
|
1
|
भारतीय इतिहास
|
5
|
5
|
2
|
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
|
5
|
5
|
3
|
भूगोल
|
5
|
5
|
4
|
भारतीय अर्थशास्त्र
|
5
|
5
|
5
|
भारतीय संविधान व लोक प्रशासन
|
5
|
5
|
6
|
सामान्य साइंस
|
5
|
5
|
7
|
एलिमेंट्री अर्थमैटिक
|
5
|
5
|
8
|
जनरल हिंदी
|
5
|
5
|
9
|
जनरल इंग्लिश
|
5
|
5
|
10
|
लॉजिक व रीजनिंग
|
5
|
5
|
11
|
करंट अफेयर्स
|
10
|
10
|
12
|
सामान्य जागरूकता
|
10
|
10
|
13
|
हिंदी अपठित गद्यांश
|
10
|
10
|
14
|
ग्राफ इंटरप्रिटेशन
|
10
|
10
|
15
|
जनरल इंटरप्रिटेशन
|
10
|
10
|
कुल
|
|
100
|
100
UPSSSC PET Shift Timings 2026
यूपी पीईटी की परीक्षा सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की गई थी। एग्जाम में अभ्यर्थियों को सुबह 09.00 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई थी। हालांकि दूसरी शिफ्ट होना अभी बाकी है, जो दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक आयोजित की जाएगी। टाइमिंग की बाकी डिटेल्स टेबल में दी गई है।
|
परीक्षा की तिथि
|
शिफ्ट-1
|
शिफ्ट-2
|
25 अक्टूबर 2026
|
सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
|
दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक
|
30 अक्टूबर 2026
|
सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
|
दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक
|
1 नवंबर 2026
|
सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
|
दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक
UPSSSC PET Exam Analysis 2026
यूपी पीईटी परीक्षा 2026 के विश्लेषण में सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट डिफिकल्टी लेवल और एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल शामिल है। यह विश्लेषण परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के शुरुआती फीडबैक और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है।
-
यूपी पीईटी परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने पेपर के बारे में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी।
-
उम्मीदवारों के अनुसार, परीक्षा का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मध्यम था।
-
यूपी वनरक्षक परीक्षा 2026 में जनरल स्टडी और हिंदी डेटा इंटरप्रिटेशन सहित अन्य विषयों से प्रश्न मध्यम से कठिन लेवल के थे।
UPSSSC PET Exam Analysis 2026 - डिफिकल्टी लेवल और गुड अटैंप्ट्स (शिफ्ट-1)
यूपी पीईटी की परीक्षा 2026 की पहली शिफ्ट सफलतपूर्वक आयोजित की गई। आप नीचे दी गई टेबल से परीक्षा के ओवरऑल लेवल और गुड अटैंप्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
डिफिकल्टी लेवल
|
गुड अटैंप्ट्स
|
भारतीय इतिहास
|
5
|
मध्यम
|
3-4
|
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
|
5
|
आसान से मध्यम
|
4-5
|
भूगोल
|
5
|
मध्यम से कठिन
|
2-3
|
भारतीय अर्थशास्त्र
|
5
|
मध्यम
|
3-4
|
भारतीय संविधान व लोक प्रशासन
|
5
|
आसान
|
4-5
|
सामान्य साइंस
|
5
|
मध्यम
|
2-3
|
एलिमेंट्री अर्थमैटिक
|
5
|
आसान
|
4-5
|
जनरल हिंदी
|
5
|
मध्यम
|
3-4
|
जनरल इंग्लिश
|
5
|
आसान से मध्यम
|
3-4
|
लॉजिक व रीजनिंग
|
5
|
मध्यम
|
2-3
|
करंट अफेयर्स
|
10
|
मध्यम से कठिन
|
6-7
|
सामान्य जागरूकता
|
10
|
मध्यम
|
5-7
|
हिंदी अपठित गद्यांश
|
10
|
आसान
|
7-8
|
ग्राफ इंटरप्रिटेशन
|
10
|
मध्यम
|
6-7
|
जनरल इंटरप्रिटेशन
|
10
|
मध्यम से कठिन
|
6-7
|
ओवरऑल लेवल
|
|
मध्यम
|
70-74
UPSSSC PET Exam Analysis 2026 - डिफिकल्टी लेवल और गुड अटैंप्ट्स (शिफ्ट-2)
यूपी पीईटी की परीक्षा 2026 की दूसरी शिफ्ट सफलतपूर्वक आयोजित की गई। आप नीचे दी गई टेबल से परीक्षा के ओवरऑल लेवल और गुड अटैंप्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
डिफिकल्टी लेवल
|
गुड अटैंप्ट्स
|
भारतीय इतिहास
|
5
|
आसान
|
3-4
|
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
|
5
|
मध्यम
|
2-3
|
भूगोल
|
5
|
कठिन
|
1-3
|
भारतीय अर्थशास्त्र
|
5
|
मध्यम
|
3-4
|
भारतीय संविधान व लोक प्रशासन
|
5
|
आसान से मध्यम
|
3-4
|
सामान्य साइंस
|
5
|
मध्यम से कठिन
|
2-3
|
एलिमेंट्री अर्थमैटिक
|
5
|
आसान
|
2-3
|
जनरल हिंदी
|
5
|
मध्यम से कठिन
|
2-3
|
जनरल इंग्लिश
|
5
|
मध्यम
|
3-4
|
लॉजिक व रीजनिंग
|
5
|
मध्यम
|
3-4
|
करंट अफेयर्स
|
10
|
मध्यम
|
6-8
|
सामान्य जागरूकता
|
10
|
मध्यम से कठिन
|
5-7
|
हिंदी अपठित गद्यांश
|
10
|
आसान से मध्यम
|
6-8
|
ग्राफ इंटरप्रिटेशन
|
10
|
मध्यम
|
5-7
|
जनरल इंटरप्रिटेशन
|
10
|
मध्यम
|
6-8
|
ओवरऑल लेवल
|
100
|
मध्यम
|
68-72
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.