NICL AO Admit Card 2026: एनआईएसीएल एओ एडमिट कार्ड जल्द जारी, यहां से करें डाउनलोड

NICL AO Admit Card 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरल और स्पेशलिस्ट) की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 16 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जानी है, जिसके माध्यम से कुल 321 रिक्त पदों को भरा जाना है। यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

NICL AO Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

एनआईएसीएल एओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक जल्द एनआईएसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।