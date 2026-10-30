RBI Grade B Phase 2 Scorecard 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी फेज 2 स्कोरकार्ड rbi.org.in जारी
RBI Grade B Phase 2 Scorecard 2026: RBI ने ग्रेड B फेज 2 स्कोर कार्ड 29 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार फेज 2 एग्जाम में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने मार्क्स देख सकते हैं। जनरल कैडर, DEPR और DSIM एग्जाम के लिए फेज 2 एग्जाम हुए थे। उम्मीदवार स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
RBI Grade B Phase 2 Scorecard 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड B फेज 2 स्कोर कार्ड 29 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने फेज 2 एग्जाम दिया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें टोटल मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स जैसी जानकारी होती है। फेज 2 के बाद शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार अब स्कोरकार्ड के जरिए अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं।
RBI Grade B Phase 2 Scorecard 2026: एडमिट कार्ड लिंक
RBI ग्रेड B फेज 2 स्कोर कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट फेज 2 परीक्षा में अपने मार्क्स चेक करने के लिए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी लॉगिन डिटेल्स डालकर स्कोरकार्ड एक्सेस किया जा सकता है। कैंडिडेट को भविष्य में रेफरेंस के लिए इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अपने स्कोरकार्ड की एक कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लेनी चाहिए।
RBI Grade B Phase 2 Scorecard 2026 Download link
RBI ग्रेड B फेज 2 स्कोर कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक सकते हैं:
|
RBI ग्रेड B फेज 2 स्कोर कार्ड 2026
RBI Grade B Phase 2 Scorecard 2026: हाइलाइट्स
आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 स्कोरकार्ड 2026 से जुड़े अन्य जरूरी हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 परीक्षा 2026
|
संचालन निकाय
|
भारतीय रिजर्व बैंक
|
स्कोर कार्ड रिलीज़ की तारीख
|
29 अक्टूबर 2026
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rbi.org.in
|
लॉगिन विवरण
|
रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर और जन्म तिथि
RBI Grade B Phase 2 Scorecard 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं ।
-
RBI की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें।
-
होम पेज पर Opportunities RBI सेक्शन पर जाएं।
-
करंट वैकेंसी पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट सेक्शन पर जाएं
-
RBI ग्रेड B फेज 2 स्कोर कार्ड 2026 लिंक खोजें।
-
मार्क्स शीट और कट-ऑफ मार्क्स के लिए लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर और जन्म तिथि डालें।
-
अगर पूछा जाए तो कैप्चा कोड डालें।
-
'फाइंड या सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
-
आपका RBI ग्रेड B फेज़ 2 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
अपने मार्क्स ध्यान से चेक करें।
-
स्कोरकार्ड को बाद के लिए डाउनलोड करके सेव कर लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.