UP TGT College Allotment Result 2026 OUT: हिन्दी वर्ग 1, 2 और अंग्रेजी वर्ग 1, 2 विषयों की पूरी लिस्ट यहां देखें
UP TGT College Allotment Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत हिंदी और अंग्रेजी विषयों का TGT कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हिन्दी और अंग्रेजी (वर्ग-01 व 02) की अलॉटमेंट लिस्ट देख सकते हैं।
UP TGT College Allotment Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 29 अक्टूबर 2026 को प्रशिक्षित स्नातक- TGT (विज्ञापन संख्या-01/2022) के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी विषयों का विषयवार पैनल और संस्था आवंटन जारी कर दिया है। 16 अक्टूबर 2026 को घोषित अंतिम चयन परिणाम के आधार पर, कुल 3539 विज्ञापित पदों में से इन विषयों के अंतर्गत अंतिम रूप से चयनित 1114 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 (8) के अनुसार संस्थाएं आवंटित की गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों की पूरी सूची और पैनल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध हैं।
UP TGT College Allotment Result 2026 Download PDF Link
उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक की मदद से हिन्दी और अंग्रेजी (वर्ग-01 व 02) विषयों की यूपी टीजीटी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
UP TGT College Allotment Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करके कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट- upessc.up.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर NOTICE BOARD सेक्शन के नीचे VIEW All पर क्लिक करें।
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अब वि० सं० 01/2022 TGT (प्रशिक्षित स्नातक) संस्था आवंटन, विषय वार पैनल विज्ञप्ति, हिन्दी वर्ग-01, हिन्दी वर्ग-02, अंग्रेजी वर्ग-01, अंग्रेजी वर्ग-02 संबंधित अपने विषय पर क्लिक करें।
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कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट पीडीएफ प्रारूप में स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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इसमें अपनी जानकारी चेक करें और सेव करके रख लें।
यूजी टीजीटी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट के बाद क्या?
कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रवेश की निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी:
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सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।
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आपको जो विद्यालय या कॉलेज आवंटित किया गया है, वहां तय समय पर रिपोर्ट करें।
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अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराएं।
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दस्तावेज़ सत्यापन के बाद संस्थान द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करें।
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निर्धारित समय से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करके अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.