Diljit Dosanjh Delhi Concert 2026: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग रात 12 बजे तक बढ़ी, देखें मेट्रो की पूरी जानकारी

Diljit Dosanjh Concert JLN Stadium: मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांज (Diljit Dosanjh) के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है। उनके 'ऑरा इंडिया टूर 2026' (Aura India Tour 2026) का दिल्ली कॉन्सर्ट आज, 30 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है।

स्टेडियम में करीब 70,000 फैंस के पहुंचने की पूरी उम्मीद की जा रही है। भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और फैंस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इंपॉर्टेंट और जरूरी इंतजाम किए हैं। यदि आप सभी लोग भी कॉन्सर्ट में शामिल होने जा रहे हैं या इस दौरान दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं, तो मेट्रो टाइमिंग, नजदीकी स्टेशन और ट्रैफिक डायवर्जन से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में यहां से जान लें।

Diljit Dosanjh Delhi Concert 2026 Highlights

“ऑरा इंडिया टूर 2026” के नाम से इवेंट करने वाले Diljit Dosanjh का आज 30 अक्टूबर को JLN Stadium में कॉन्सर्ट आयोजित किया गया है। इससे जुड़ी डिटेल्स और ट्रैफिक की जानकारी को हासिल करने के लिए यहां देखें।