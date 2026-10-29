UP Board 10th Syllabus 2026-27 Out: 10वीं का नया सिलेबस जारी, यहां से डाउनलोड करें Subject - Wise PDF
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 10वीं का नया सिलेब्स (Syllabus) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दिया है। छात्र नीचे दी गई टेबल से सभी सब्जेक्ट के सिलेब्स PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Board 10th Syllabus 2026-27 PDF: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने 10वीं के छात्रों के लिए शैक्षणिक सेशन 2026-27 का नया सिलेब्स सभी सब्जेक्ट का ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया है। बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए सिलेब्स को समय पर समझना हर छात्र के लिए काफी आवश्यक होता है। नया सिलेबस छात्रों को यह जानने में मदद करता है कि एग्जाम में कौन-कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। साथ ही, किन सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है।
यूपी बोर्ड 10वीं के बोर्ड एग्जाम 2027 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां यूपी बोर्ड हाईस्कूल सिलेबस 2026-27 की पूरी जानकारी, PDF डाउनलोड लिंक और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं।
UP Board 10th Syllabus 2026-27
UP Board Class 10 Syllabus 2026-27 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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बोर्ड का नाम
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)
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कक्षा
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10वीं (High School / Class 10th)
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शैक्षणिक सेशन
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2026-2027
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एग्जाम का प्रकार
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फाइनल बोर्ड एग्जाम (Board Exams 2027)
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उपलब्ध सब्जेक्ट
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हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला आदि
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सिलेब्स मोड
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ऑनलाइन फ्री-PDF डाउनलोड
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एग्जाम मार्क्स संरचना
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70 मार्क्स (लिखित एग्जाम) + 30 मार्क्स (प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन)
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upmsp.edu.in
UP Board Class 10 Syllabus 2026-27
सभी सब्जेक्ट के सिलेब्स की PDF को डाउनलोड करने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
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901 - Hindi
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917 - English
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928 - Maths
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यहां क्लिक करें
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930 - Home science
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931 - Science
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932 - Social Science
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यहां क्लिक करें
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941 - Computer
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यहां क्लिक करें
यूपी बोर्ड 10वीं एग्जाम पैटर्न और मार्क्स योजना
यूपी बोर्ड हाईस्कूल एग्जाम 2026-27 में कुल 100 मार्क्स का मूल्यांकन किया जाता है। एग्जाम के पैटर्न और मार्क्स की योजना के बारे में जानने के लिए यहां से निम्नलिखित दो भागों में विभाजित के बारे में जानें।
- लिखित बोर्ड एग्जाम (70 मार्क्स): बोर्ड द्वारा 70 मार्क्स की लिखित एग्जाम आयोजित की जाती है। इस 70 मार्क्स के क्वश्न पेपर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है:
- खंड 'अ' (OMR आधारित - 20 मार्क्स): इस खंड में 20 बहुविकल्पीय क्वश्न (MCQs) पूछे जाते हैं, जिनका आंसर छात्रों को ओएमआर शीट (OMR Sheet) पर देना होता है।
- खंड 'ब' (वर्णनात्मक क्वश्न - 50 मार्क्स): इस खंड में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और मानचित्र/चित्रकला आधारित क्वश्न पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आंसर-बूक में लिखना होता है।
- आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य (30 मार्क्स): 30 मार्क्स स्कूल लेवल पर प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाते हैं।
UP Board Class 10th Syllabus 2026-27 PDF कैसे डाउनलोड करें?
छात्र आसानी से यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं:
- यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए "सिलेब्स 2026-27" (Syllabus 2026-27) वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके सामने कक्षावार (9th, 10th, 11th, 12th) सिलेबस की लिस्ट खुल जाएगी।
- Class 10th के सामने दिए गए अपने सब्जेक्ट जैसे - Hindi, Mathematics, Science के बगल में "Download" बटन पर क्लिक करें।
- फिर, सिलेबस की PDF फाइल आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप सुरक्षित रख सकते हैं।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.