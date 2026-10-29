Bihar Librarian Online Form 2026: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की अंतिम तिथि, डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन
Bihar Librarian Bharti 2026: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Librarian Bharti 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऑनलाइन लाइब्रेरियन भर्ती 2026 की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को पुस्तकालय के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 31 अक्टूबर तक आवेदन पूरा कर सकते हैं।
Bihar Librarian Bharti 2026: हाइलाइट्स
बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 से जुड़ी जरूरी डिटेल्स उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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परीक्षा का नाम
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विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा (स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा) 2026
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आयोजन निकाय
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बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी)
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निर्देशन विभाग
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बिहार शिक्षा विभाग
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कुल रिक्तियां
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5800 पद (अपेक्षित)
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आवेदन मोड
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ऑनलाइन
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ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
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31 अक्टूबर, 2026
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परीक्षा तिथियां (Tentative)
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19 नवंबर, 2026 से 10 दिसंबर, 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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biharboardonline.bihar.gov.in
Bihar Librarian Vacancy 2026: शैक्षणिक योग्यता
लाइब्रेरियन पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भर्ती जारी करने वाले विभाग और पद के स्तर पर निर्भर करती है। सामान्यतः पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री जैसी योग्यताएं मांगी जा सकती हैं। हालांकि, उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन में निर्धारित योग्यता, आयु सीमा और आरक्षण संबंधी नियमों की जांच करनी चाहिए।
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Bihar Librarian Vacancy 2026 Salary: सैलरी
लाइब्रेरियन को 7th Pay Commission स्ट्रक्चर के तहत सैलरी मिलती है। बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2026 सैलरी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाले डिटेल्ड नोटिफिकेशन में बताई जाएगी। कैंडिडेट सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल पेस्केल, पर्क्स और अलाउंस चेक कर सकते हैं।
बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
1. सबसे पहले संबंधित विभाग या भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. वेबसाइट पर Bihar Librarian Recruitment 2026 से संबंधित नोटिफिकेशन खोजें।
3. अधिसूचना में दी गई पात्रता और आवेदन की अंतिम तिथि ध्यानपूर्वक पढ़ें।
4. यदि ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है, तो आवेदन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
5. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और आवश्यक दस्तावेज दर्ज करें।
6. निर्धारित आवेदन शुल्क, यदि लागू हो, जमा करें।
7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें।
Bihar Librarian Bharti 2026: आवेदन की अंतिम तिथि
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट (LET) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026: डायरेक्ट लिंक
उम्मीदवार आवेदन और अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
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बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए सभी नियमों को ध्यान से पढ़ें।
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