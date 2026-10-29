Bihar Librarian Online Form 2026: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की अंतिम तिथि, डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

Bihar Librarian Bharti 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऑनलाइन लाइब्रेरियन भर्ती 2026 की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को पुस्तकालय के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 31 अक्टूबर तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। Bihar Librarian Bharti 2026: हाइलाइट्स बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 से जुड़ी जरूरी डिटेल्स उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं: परीक्षा का नाम विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा (स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा) 2026 आयोजन निकाय बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी) निर्देशन विभाग बिहार शिक्षा विभाग कुल रिक्तियां 5800 पद (अपेक्षित) आवेदन मोड ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2026 परीक्षा तिथियां (Tentative) 19 नवंबर, 2026 से 10 दिसंबर, 2026 आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in

Bihar Librarian Vacancy 2026: शैक्षणिक योग्यता लाइब्रेरियन पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भर्ती जारी करने वाले विभाग और पद के स्तर पर निर्भर करती है। सामान्यतः पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री जैसी योग्यताएं मांगी जा सकती हैं। हालांकि, उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन में निर्धारित योग्यता, आयु सीमा और आरक्षण संबंधी नियमों की जांच करनी चाहिए। Check: बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम पैटर्न और टॉपिक वाइज सिलेबस 2026 Bihar Librarian Vacancy 2026 Salary: सैलरी लाइब्रेरियन को 7th Pay Commission स्ट्रक्चर के तहत सैलरी मिलती है। बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2026 सैलरी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाले डिटेल्ड नोटिफिकेशन में बताई जाएगी। कैंडिडेट सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल पेस्केल, पर्क्स और अलाउंस चेक कर सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?