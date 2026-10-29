PM Kisan 24th Kist Beneficiary Status: 24वीं किस्त जारी होने के बाद, मैसेज न आए तब इस डायरेक्ट Link से Check करें बैलेन्स

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए 24वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर है। खेती-किसानी के खर्चों के बीच सरकार की ओर से मिलने वाले 2,000 रुपये किसानों को खाद, बीज और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने में मदद करते हैं। ऐसे में किस्त जारी होने के बाद किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि उनके खाते में पैसा पहुंचा या नहीं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। किसान घर बैठे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। PM Kisan की 24वीं किस्त कब आएगी? PM Kisan Yojana 24वीं Kist: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जानी है। गुजरात के बनासकांठा से पीएम मोदी जारी करेंगे। बताते चलें कि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में डायरेक्ट उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। हालांकि, सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा एक ही समय पर दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है।

इन आसान स्टेप्स से चेक करें पेमेंट स्टेटस यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपये आए हैं या नहीं, तो नीचे बताए गए तरीके से ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। -सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। -होमपेज पर Farmers Corner सेक्शन में मौजूद Know Your Status ऑप्शन पर क्लिक करें। -अब अपना पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। नंबर याद नहीं है, तो उसे पता करने के लिए संबंधित विकल्प चुनें। -स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरें और Get OTP पर क्लिक करें। -रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके आगे बढ़ें। -इसके बाद उपलब्ध जानकारी में अपना पेमेंट स्टेटस और पेमेंट से जुड़ी डिटेल्स देख लें। मोबाइल और बैंक से भी पता कर सकते हैं यदि वेबसाइट उपयोग करने में परेशानी हो रही है, तो किसान आधिकारिक PMKISAN GoI मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा, बैंक पासबुक अपडेट कराकर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए बैंक SMS को देखकर भी पेमेंट की जानकारी मिल सकती है।