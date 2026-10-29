IBPS Vacancy 2026: आईबीपीएस एडमिनिस्ट्रेटर और असिस्टेंट पद पर रजिस्ट्रेशन शुरू, योग्यता सहित डिटेल्स जानें

IBPS Recruitment 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर नियमित भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती विज्ञापन IBPS/2026-27/06 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति IBPS के मुंबई स्थित कार्यालय में की जाएगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अनुभव संबंधी शर्तों की जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए। IBPS Notification 2026: हाइलाइट्स आईबीपीएस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अन्य डिटेल्स उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:

विवरण जानकारी संस्था का नाम बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) विज्ञापन संख्या IBPS/2026-27/06 पदों के नाम सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आवेदन शुरू होने की तिथि 29 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन नौकरी का स्थान मुंबई, महाराष्ट्र आधिकारिक वेबसाइट ibps.in IBPS Vacancy 2026: शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव निर्धारित किया गया है। 1. सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर: उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/बीटेक अथवा समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। 2. असिस्टेंट: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एडवांस्ड एमएस एक्सेल का ज्ञान और डेटा वैलिडेशन, एमआईएस रिपोर्टिंग या संबंधित कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

3. प्रोग्रामिंग असिस्टेंट: उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीएससी, बीसीए अथवा संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। संबंधित कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव भी आवश्यक है। आयु सीमा और आवेदन शुल्क आईबीपीएस भर्ती 2026 में आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 25 से 33 वर्ष और असिस्टेंट एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पदों के लिए 23 से 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है। आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित है। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। चयन प्रक्रिया और सैलरी उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की जांच, दस्तावेज सत्यापन, ऑनलाइन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा नवंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए।