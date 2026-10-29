CBSE Board Timetable 2027: 10वीं और 12वीं डेटशीट की PDF जल्द होगी जारी, जानें Expected Date

CBSE Board Exam 2027 Date Sheet: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र सेशन 2026-27 की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के टाइमटेबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की ओर से जल्द ही CBSE Class 10th & 12th Date Sheet 2027 PDF ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

एग्जाम डेट्स की घोषणा से छात्रों को अपनी अध्ययन योजना (Study Plan) और रिवीजन रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2027 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स, टाइमटेबल डाउनलोड करने का तरीका और बोर्ड के एग्जाम गाइडलाइन्स विस्तार से बता रहे हैं।

CBSE Board Exam 2027: मुख्य बिंदु और डिटेल्स