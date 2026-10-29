CBSE Board Timetable 2027: 10वीं और 12वीं डेटशीट की PDF जल्द होगी जारी, जानें Expected Date
सीबीएसई एग्जाम कार्यक्रम 2027 अपडेट: सीबीएसई 10वीं और 12वीं की 2027 की डेटशीट जारी होने के साथ ही, छात्र अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सुनियोजित अध्ययन योजना तैयार कर सकते हैं।
CBSE Board Exam 2027 Date Sheet: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र सेशन 2026-27 की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के टाइमटेबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की ओर से जल्द ही CBSE Class 10th & 12th Date Sheet 2027 PDF ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
एग्जाम डेट्स की घोषणा से छात्रों को अपनी अध्ययन योजना (Study Plan) और रिवीजन रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2027 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स, टाइमटेबल डाउनलोड करने का तरीका और बोर्ड के एग्जाम गाइडलाइन्स विस्तार से बता रहे हैं।
CBSE Board Exam 2027: मुख्य बिंदु और डिटेल्स
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
बोर्ड का नाम
|
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
|
परीक्षा का नाम
|
सीबीएसई सेकेंडरी (10th) एवं सीनियर सेकेंडरी (12th) बोर्ड परीक्षा 2027
|
सेशन
|
2026-2027
|
डेटशीट जारी होने का माध्यम
|
ऑनलाइन (PDF फॉर्मेट में)
|
एक्सपेक्टेड एग्जाम अवधि
|
फरवरी 2027 से अप्रैल 2027
|
प्रैक्टिकल एग्जाम
|
जनवरी 2027
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
cbse.gov.in
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2027: एक्सपेक्टेड शेड्यूल
सीबीएसई आमतौर पर एग्जाम की शुरुआत से लगभग दो से तीन महीने पहले डिटेल्ड डेटशीट जारी करता है। पिछली व्यवस्थाओं और बोर्ड के फाइनल कार्ययोजना के अनुसार 2027 के एग्जाम का अनुमानित कार्यक्रम इस प्रकार रहने की उम्मीद है:
|
इवेंट
|
एक्सपेक्टेड डेट्स
|
ऑफिशियल डेटशीट जारी होने की डेट
|
नवंबर / दिसंबर 2026
|
प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल एसेसमेंट
|
जनवरी 2027
|
कक्षा 10वीं थ्योरी मुख्य एग्जाम
|
15 फरवरी 2027 से मार्च 2027 के मध्य
|
कक्षा 12वीं थ्योरी मुख्य एग्जाम
|
15 फरवरी 2027 से अप्रैल 2027 के प्रथम सप्ताह तक
|
रिजल्ट जारी
|
मई 2027
CBSE Board Exam Guidelines 2027: एग्जाम सेंटर के लिए महत्वपूर्ण नियम
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करता है। सभी छात्र को निम्नलिखित नियमों का पालन करना जरूरी है:
- एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी: एग्जाम सेंटर में एडमिशन के लिए ऑफिशियल एडमिट कार्ड (जिस पर छात्र व प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर हों) और स्कूल पहचान पत्र ले जाना जरूरी है।
- यूनिफॉर्म कोड: नियमित (Regular) छात्रों को अपने संबंधित स्कूल की ऑफिशियल पोशाक (School Uniform) में ही एग्जाम सेंटर पर आना होगा।
- निषिद्ध सामग्री (Prohibited Items): परीक्षा हॉल के भीतर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अनधिकृत कागज/सामग्री ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- रिपोर्टिंग टाइम: एग्जाम सुबह 10:30 बजे से शुरू होती है। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।
- प्रश्नपत्र पढ़ने का समय: प्रश्नपत्र वितरण के बाद छात्रों को प्रश्नों को पढ़ने और समझने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय प्रदान किया जाता है।
CBSE Board Timetable 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?
छात्र आधिकारिक वेबसाइट से सीबीएसई 10वीं और 12वीं का टाइमटेबल डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
- सीबीएसई की ऑफिशियल पोर्टल cbse.gov.in खोलें।
- होमपेज पर 'Main Website' (मुख्य वेबसाइट) के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- 'Latest @ CBSE' सेक्शन में जाएं।
- CBSE Class X Date Sheet 2027 या CBSE Class XII Date Sheet 2027 के लिंक पर क्लिक करें।
- टाइमटेबल की PDF फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी। इसे डाउनलोड करके भविष्य के उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
यहां भी पढ़े: JEE Main Session 1 2027: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, DigiLocker और Re-KYC को लेकर NTA की नई गाइडलाइन जारी
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.