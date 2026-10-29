JEE Main Session 1 2027: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, DigiLocker और Re-KYC को लेकर NTA की नई गाइडलाइन जारी
JEE Main Session 1 2027: JEE Main 2027 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है। इस बीच NTA ने कैंडिडेट्स के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। सभी छात्र यहां से जानें कि एडवाइजरी में क्या है।
JEE Main 2027 Session 1 Registration: इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, NIT, IIIT में एडमिशन पाने के लिए देश के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम यानी संयुक्त प्रवेश एग्जाम (JEE Main) 2027 के पहले सेशन (Session 1) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरी तरह सुरक्षित, आसान और गलती के बिना बनाने के लिए एक ऑफिशियल एडवाइजरी और निर्देश जारी किए हैं।
JEE Main 2027 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो NTA के इन नए नियमों, डिजीलॉकर प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देशों को डिटेल से समझना छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, ताकि एग्जाम या काउंसलिंग के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े।
JEE Main 2027 Session 1: मुख्य डिटेल्स
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इवेंट
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डिटेल्स
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परीक्षा का नाम
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संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य - 2027 (JEE Main 2027)
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आयोजक संस्था
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राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)
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सत्र (Sessions)
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दो सत्र: सेशन-1 (जनवरी 2027) और सेशन-2 (अप्रैल 2027)
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वर्तमान स्थिति
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सेशन 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
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आधिकारिक वेबसाइट
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[https://jeemain.nta.nic.in/](https://jeemain.nta.nic.in/)
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मुख्य निर्देश जारी तिथि
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28 अक्टूबर 2026
JEE Main 2027 Session 1 Registration Notice - यहां पढ़े
Aadhaar Re-KYC on DigiLocker - क्लिक करें
NTA की नई एडवाइजरी: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के खास नियम
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, छात्रों को रजिस्ट्रेशन के दौरान कई तकनीकी और व्यक्तिगत सावधानियां बरतनी होंगी। NTA ने सुचारू रजिस्ट्रेशन (Streamlined Registration) प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित मुख्य स्पष्टीकरण जारी किए हैं:
1. स्वयं के DigiLocker / JanParichay का करें उपयोग
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लॉग इन करने के लिए केवल अपने स्वयं के DigiLocker, JanParichay, या e-Pramaan (MeriPehchaan) क्रेडेंशियल्स का ही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आवेदन प्रक्रिया के बाद के चरणों में (जैसे परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन और पहचान की जांच के समय) किसी भी तरह की विसंगति या असुविधा से बचा जा सकता है।
2. फॉर्म भरने से पहले Re-KYC जरूर करें पूरा
NTA ने स्पष्ट किया है कि छात्र JEE Main 2027 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले अपने डिजीलॉकर के माध्यम से Re-KYC (री-केवाईसी) अवश्य कर लें। री-केवाईसी करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि डिजीलॉकर में आपकी सभी नवीनतम और अपडेटेड जानकारियां ही फेच (Fetch) हो रही हैं।
3. 10वीं की मार्कशीट के अनुसार दर्ज करें विवरण
आवेदन पत्र भरते समय छात्र इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उम्मीदवार का नाम (Candidate's Name) और जन्मतिथि (Date of Birth) बिल्कुल वही होनी चाहिए जो उनके कक्षा 10वीं (Class 10th) के प्रमाण पत्र या मार्कशीट में दर्ज है। इसमें जरा सा भी अंतर भविष्य में दस्तावेज सत्यापन के दौरान परेशानी खड़ी कर सकता है।
How to Apply for JEE Main 2027
- NTA की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए 'JEE Main 2027 Session 1 Registration' लिंक पर क्लिक करें। अपने DigiLocker / JanParichay विवरण का उपयोग करके लॉग इन करें।
- यदि आवश्यक हो, तो अपने विवरण को सही रखने के लिए डिजीलॉकर पर री-केवाईसी अपडेट करें।
- अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नाम व जन्मतिथि दर्ज करें।
- आवश्यक फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अन्य मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
- निर्धारित एग्जाम फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.