JEE Main Session 1 2027: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, DigiLocker और Re-KYC को लेकर NTA की नई गाइडलाइन जारी

JEE Main 2027 Session 1 Registration: इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, NIT, IIIT में एडमिशन पाने के लिए देश के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम यानी संयुक्त प्रवेश एग्जाम (JEE Main) 2027 के पहले सेशन (Session 1) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरी तरह सुरक्षित, आसान और गलती के बिना बनाने के लिए एक ऑफिशियल एडवाइजरी और निर्देश जारी किए हैं। JEE Main 2027 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो NTA के इन नए नियमों, डिजीलॉकर प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देशों को डिटेल से समझना छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, ताकि एग्जाम या काउंसलिंग के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। JEE Main 2027 Session 1: मुख्य डिटेल्स इवेंट डिटेल्स परीक्षा का नाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य - 2027 (JEE Main 2027) आयोजक संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) सत्र (Sessions) दो सत्र: सेशन-1 (जनवरी 2027) और सेशन-2 (अप्रैल 2027) वर्तमान स्थिति सेशन 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू आधिकारिक वेबसाइट [https://jeemain.nta.nic.in/](https://jeemain.nta.nic.in/) मुख्य निर्देश जारी तिथि 28 अक्टूबर 2026

JEE Main 2027 Session 1 Registration Notice - यहां पढ़े Aadhaar Re-KYC on DigiLocker - क्लिक करें NTA की नई एडवाइजरी: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के खास नियम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, छात्रों को रजिस्ट्रेशन के दौरान कई तकनीकी और व्यक्तिगत सावधानियां बरतनी होंगी। NTA ने सुचारू रजिस्ट्रेशन (Streamlined Registration) प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित मुख्य स्पष्टीकरण जारी किए हैं: 1. स्वयं के DigiLocker / JanParichay का करें उपयोग अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लॉग इन करने के लिए केवल अपने स्वयं के DigiLocker, JanParichay, या e-Pramaan (MeriPehchaan) क्रेडेंशियल्स का ही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आवेदन प्रक्रिया के बाद के चरणों में (जैसे परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन और पहचान की जांच के समय) किसी भी तरह की विसंगति या असुविधा से बचा जा सकता है। 2. फॉर्म भरने से पहले Re-KYC जरूर करें पूरा