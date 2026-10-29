Haryana ANM GNM Merit List 2026 OUT: हरियाणा एएनएम जीएनएम MPHW राउंड 1 मेरिट लिस्ट जारी, ये रहा Direct Link
Haryana ANM GNM Merit List OUT: पंडित बी.डी. शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी, रोहतक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nursing.online-counselling.co.in पर हरियाणा ANM GNM और MPHW की राउंड 1 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में काउंसलिंग और सीट आवंटन के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नाम उल्लिखित है।
Haryana ANM GNM Merit List OUT: पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक ने ANM (Auxiliary Nurse and Midwife) और GNM (General Nursing and Midwifery) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए Round-1 की मेरिट लिस्ट घोषित कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इस प्रवेश प्रक्रिया में भाग लिया था, वे अब विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल uhsr.ac.in और काउंसलिंग पोर्टल nursing.online-counselling.co.in पर जाकर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। जारी की गई मेरिट सूची में काउंसलिंग प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले सीट आवंटन के लिए सफल उम्मीदवारों का विवरण शामिल है।
Haryana ANM GNM MPHW Merit List 2026 PDF Download Link
हरियाणा ANM, GNM और MPHW (पुरुष) डिप्लोमा प्रवेश 2026 की राउंड-1 मेरिट लिस्ट PDF आधिकारिक काउंसिलिंग पोर्टल nursing.online-counselling.co.in पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
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Haryana ANM GNM MPHW Merit List 2026 PDF
Haryana ANM GNM Merit List 2026 हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में हरियाणा ANM GNM MPHW (पुरुष) डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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भर्ती संगठन का नाम
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पं. बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (UHSR), रोहतक
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विभाग का नाम
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चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा सरकार
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पद का नाम
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एएनएम (ANM), जीएनएम (GNM) और MPHW (पुरुष) डिप्लोमा प्रवेश
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विज्ञापन संख्या
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UHSR/Acad./A-I/2026/9854
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आधिकारिक वेबसाइट
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uhsr.ac.in
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मेरिट लिस्ट
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29 अक्टूबर 2026
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संस्थान/कोर्स के ऑनलाइन आवंटन की तिथि
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30 अक्टूबर 2026 (सुबह 11:00 बजे)
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दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा करने की तिथि
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30 अक्टूबर 2026 (सुबह 11:00 बजे) से 31 अक्टूबर 2026 (शाम 5:00 बजे) तक
हरियाणा एएनएम जीएनएम MPHW राउंड 1 मेरिट लिस्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से मेरिट लिस्ट पीडीएफ देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप nursing.online-counselling.co.in पर जाएं।
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होमपेज पर Notice Board सेक्शन में PROVISIONAL MERIT LIST का चयन करें।
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मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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इसमें अपना चयन करें और पीडीएफ डाउनलोड कर लें।
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अंत में प्रिंट निकाल कर रख लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.