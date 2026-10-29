SSC CPO SI 2025 PET/PST Result जारी, ऐसे करें चेक
SSC CPO SI PET/PST Result 2026 Declared: एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एग्जाम 2025 के PET / PST Result जारी कर दिया गया है। छात्र यहां से डाउनलोड करें।
SSC CPO SI Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission - SSC) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती एग्जाम 2025 के लिए PET / PST Result ऑफिशियल रूप से आज 29 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने दिसंबर 2025 में लिखित एग्जाम पास करने के बाद जुलाई 2026 में आयोजित शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में हिस्सा लिया था, वे अब अपना रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
SSC CPO SI एग्जाम से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन फीस और रिजल्ट देखने की पूरी प्रक्रिया के बारे में डिटेल्स के जानकारी को देखने के लिए छात्र यहां पढ़ें।
SSC CPO SI PET/PST Result Link:
List 1 - यहां क्लिक करें
List 2 - यहां क्लिक करें
Direct Link to Check the Result - यहां क्लिक करें
SSC CPO SI 2025: महत्वपूर्ण डेट्स और फीस डिटेल्स
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CPO SI PET/PST का रिजल्ट और इससे जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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निर्धारित डेट्स
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट
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26 सितंबर 2025
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
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16 अक्टूबर 2025
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फीस भुगतान की लास्ट डेट
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17 अक्टूबर 2025
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करेक्शन डेट
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03 से 05 नवंबर 2025
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लिखित एग्जाम की डेट
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09–12 दिसंबर 2025
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PET / PST एग्जाम की डेट
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21–28 जुलाई 2026
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PET / PST रिजल्ट जारी होने की डेट
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29 अक्टूबर 2026 (जारी)
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रजिस्ट्रेशन फीस (General / OBC / EWS)
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100
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रजिस्ट्रेशन फीस (SC / ST / Female / PH)
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0 (निशुल्क)
SSC CPO SI PET/PST Result कैसे चेक करें?
छात्र SSC CPO SI PET/PST Result 2026 को डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए 'Result' सेक्शन में जाएं।
- फिर, 'CAPF / CPO SI' टैब का सेलेक्शन करें।
- 'SSC CPO SI 2025 PET/PST Result' से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही अपना एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्मतिथि को फिल करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- फिर, रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
- इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.