SSC CPO SI 2025 PET/PST Result जारी, ऐसे करें चेक

SSC CPO SI Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission - SSC) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती एग्जाम 2025 के लिए PET / PST Result ऑफिशियल रूप से आज 29 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने दिसंबर 2025 में लिखित एग्जाम पास करने के बाद जुलाई 2026 में आयोजित शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में हिस्सा लिया था, वे अब अपना रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

SSC CPO SI एग्जाम से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन फीस और रिजल्ट देखने की पूरी प्रक्रिया के बारे में डिटेल्स के जानकारी को देखने के लिए छात्र यहां पढ़ें।

SSC CPO SI PET/PST Result Link:

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