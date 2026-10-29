MJPRU Result 2026 OUT: एमजेपीआरयू UG, PG कोर्स के रिजल्ट mjpru.ac.in पर जारी, ये रहा Direct Link
MJPRU Result 2026 OUT: एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने यूजी-पीजी सेमेस्टर और डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (एमजेपीआरयू), बरेली की आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर जाकर अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।
MJPRU Result 2026 OUT: बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी (MJPRU) ने 2025-26 सत्र के कई अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए MJPRU परिणाम 2026 आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर घोषित कर दिए हैं। छात्र विश्वविद्यालय के रिजल्ट पोर्टल mjpruiums.in पर अपने रोल नंबर और का चयन करके अपनी प्रोविजनल मार्कशीट ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
MJPRU Result 2026 Download Link
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी (MJPRU) ने 2026 के यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्स के परिणाम लिंक आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर एक्टिव कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर दर्ज करके अपना रिजल्ट और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
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MJPRU Result 2026 Direct Link
एमजेपी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
स्टूडेंट्स नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी प्रोविजनल रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
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आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल mjpruiums.in पर जाएं।
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होमपेज पर आवश्यक विवरणों को भरें:
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Result Type
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Academic Session
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Degree Type
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Course
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Degree
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फिर अपना रोल नंबर दर्ज करें।
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VIEW बटन पर क्लिक करें।
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आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल कर रख लें।
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट पर क्या विवरण उल्लिखित होंगे?
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 पर क्या विवरण उल्लिखित होंगे?
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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एनरोलमेंट नंबर
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माता-पिता का नाम
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कॉलेज का नाम
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कोर्स/सेमेस्टर
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विषयवार अंक
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कुल प्राप्तांक
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परीक्षा परिणाम (पास/फेल)
एक या दो विषयों में बैक आने पर क्या करें?
यदि किसी छात्र की एक या दो विषयों में बैक आती है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर जाकर बैक पेपर परीक्षा फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैक पेपर के लिए आवेदन करने हेतु, उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
MJPRU Result 2026 हाइलाइट्स
विद्यार्थी नीचे दी तालिका में रिजल्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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विश्वविद्यालय का नाम
|
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU), बरेली
|
परीक्षा सत्र
|
2025-26
|
कोर्स
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यूजी, पीजी, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्सेज
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आधिकारिक वेबसाइट
|
mjpru.ac.in
|
रिजल्ट देखने का माध्यम
|
ऑनलाइन (रोल नंबर और अन्य डिटेल्स)
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.