UP MLC Election Winners List 2026: यूपी में सभी 11 सीटों के परिणाम जारी, किस सीट से कौन जीता? देखें

UP MLC Election Winners List 2026: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद (MLC) चुनाव के नतीजों ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। 11 सीटों पर हुए इस चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब तक आठ सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें भाजपा ने पांच और समाजवादी पार्टी (सपा) ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, तीन सीटों पर मतगणना जारी है। इन सीटों पर भाजपा एक और सपा दो सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हो रही है। यहां भाजपा को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, स्नातक सीट पर भी पार्टी पीछे चल रही है। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में शुरुआती झटके के बाद भाजपा ने बढ़त बना ली है। ऐसे में बाकी सीटों के नतीजों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

वाराणसी में सपा ने जीती शिक्षक सीट वाराणसी में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का नतीजा BJP के लिए निराशाजनक रहा। यहां समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं, वाराणसी स्नातक सीट पर भी सपा आगे चल रही है। यूपी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणाम यूपी एमएलसी चुनाव परिणाम 2026: सभी 11 यूपी एमएलसी सीटें के परिणाम यहां देख सकते है- निर्वाचन क्षेत्र सीट का प्रकार विजयी उम्मीदवार राजनीतिक दल स्थिति मेरठ स्नातक दिनेश कुमार गोयल भाजपा बरकरार आगरा स्नातक मानवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा बरकरार मेरठ शिक्षक श्रीचंद शर्मा भाजपा बरकरार लखनऊ शिक्षक उमेश द्विवेदी भाजपा बरकरार बरेली-मुरादाबाद शिक्षक डॉ. हरि सिंह ढिल्लों भाजपा बरकरार गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक ध्रुव कुमार त्रिपाठी भाजपा बरकरार वाराणसी शिक्षक लाल बिहारी यादव सपा बरकरार आगरा शिक्षक डॉ. आकाश अग्रवाल सपा भाजपा से छीनी लखनऊ स्नातक कांति सिंह पटेल सपा भाजपा से छीनी इलाहाबाद-झांसी स्नातक डॉ. मान सिंह यादव सपा भाजपा से छीनी वाराणसी स्नातक आशुतोष सिन्हा सपा भाजपा से छीनी

भाजपा ने इन 7 सीटों पर दर्ज की जीत भाजपा ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। इनमें मेरठ स्नातक, मेरठ शिक्षक, लखनऊ शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक और आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मेरठ स्नातक सीट से दिनेश कुमार गोयल ने जीत हासिल की, जबकि मेरठ शिक्षक सीट पर चंद्र शर्मा विजयी रहे। लखनऊ शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट से डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने जीत दर्ज की। वहीं, आगरा स्नातक सीट पर भाजपा के मानवेंद्र ने एक बार फिर जीत हासिल की। उन्होंने सपा के शशांक यादव को हराया। सपा ने 5 सीटों पर मारी बाजी समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाराणसी शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव और आगरा शिक्षक सीट पर डॉ. आकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की। इसके अलावा झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सपा के मान सिंह यादव ने भाजपा के अशोक राठौर को शिकस्त दी। तीन सीटों के नतीजों पर टिकी नजरें