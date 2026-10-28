UPSSSC Stenographer Skill Test Result 2026 जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें Merit List PDF
यूपी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का रिजल्ट 27 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया गया है। कुल 1,557 रिक्त पदों के लिए 1,598 उम्मीदवार सफल हुए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी देख सकते हैं।
UPSSSC Stenographer Skill Test Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आशुलिपिक मुख्य परीक्षा के तहत आयोजित हिंदी आशुललेख एवं हिंदी टंकण दक्षता परीक्षा (Hindi Shorthand and Hindi Typing Proficiency Test) का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। विभिन्न सरकारी विभागों में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) के कुल 1224 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
क्लिक करें:- UPSSSC Stenographer Skill Test Result 2026 Merit List PDF
UPSSSC Stenographer Skill Test Result 2026 हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में यूपी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट रिजल्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
|
भर्ती संस्था का नाम
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
विज्ञापन संख्या
|
वि.सं.-13-परीक्षा/2024
|
पद का नाम
|
आशुलिपिक (Stenographer)
|
कुल रिक्त पद
|
1224
|
दक्षता परीक्षा के लिए कुल योग्य अभ्यर्थी
|
18,556
|
दक्षता परीक्षा की तिथि
|
05 सितंबर 2026 से 16 सितंबर 2026 तक
|
परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी
|
10,813 (शेष अनुपस्थित रहे)
|
सफल घोषित कुल अभ्यर्थी
|
1329
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC Stenographer Skill Test Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट रिजल्ट देख और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Notice Board सेक्शन में विज्ञापन संख्या-13-परीक्षा/2024, आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/13 के अंतर्गत हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम लिंक पर क्लिक करें।
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रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसमें अपना रोल नंबर चेक करें और पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर लें।
यूपी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट रिजल्ट 2026 के बाद क्या?
UPSSSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट (Hindi Shorthand and Typing Examination) में सफल घोषित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए बुलाया जाएगा:
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डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन : सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आयु सीमा, आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच आयोग द्वारा की जाएगी। इसके लिए विस्तृत शेड्यूल और एडमिट कार्ड UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी किए जाएंगे।
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अंतिम चयन एवं मेरिट सूची: दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन और वरीयता के आधार पर अंतिम रूप से चयनित कर विभागों का आवंटन किया जाएगा।
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विभागीय नियुक्ति: अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.