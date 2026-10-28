UP RO ARO Salary 2026: समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की इन हैंड सैलरी, पे स्केल और ग्रेड पे
UP RO ARO Salary 2026: यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी 2026 पोस्ट के अनुसार होती है। जिसमें RO और ARO की इन हैंड सैलरी, पे स्केल और ग्रेड पे की डिटेल्स भी शामिल हैं।
UP RO ARO Salary 2026: यूपी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी पोस्ट के तहत अलग - अलग होती है। समीक्षा अधिकारी को आम तौर पर पे लेवल 8 और सहायक समीक्षा अधिकारी को पे लेवल 7 के तहत वेतनमान दिया जाता है। RO का पे स्केल 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये। ARO का पे स्केल 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक होता है। उम्मीदवार बेसिक पे, इन हैंड सैलरी, ग्रेड पे, लाभ और सुविधाओं को आगे लेख में देख सकते हैं।
UP RO ARO Salary 2026: इन हैंड सैलरी 2026
यूपीपीएससी RO और ARO को इन हैंड सैलरी कर्मचारी पद पर मिलती है। उम्मीदवारों को मिलने वाला अलाउंस, पोस्टिंग लोकेशन, लागू कटौती और दूसरी लागू सर्विस शर्तों के आधार पर अलग होता है।
UPPSC RO ARO सैलरी स्ट्रक्चर लागू पे लेवल और पे मैट्रिक्स पर आधारित है। RO और ARO पोस्ट की शुरुआती बेसिक पे और मैक्सिमम पे लिमिट अलग-अलग होती हैं। अलाउंस और डिडक्शन फाइनल ग्रॉस और इन-हैंड सैलरी तय करते हैं।
|सैलरी स्ट्रक्चर
|समीक्षा अधिकारी (RO)
|सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO)
|वेतन स्तर
|स्तर 8
|स्तर 7
|प्रारंभिक मूल वेतन
|₹47,600
|₹44,900
|वेतनमान
|₹47,600–₹1,51,100
|₹44,900–₹1,42,400
|ग्रेड वेतन संदर्भ
|पूर्व-संशोधित वेतन संरचना के अंतर्गत ₹4,800
|पूर्व-संशोधित वेतन संरचना के अंतर्गत ₹4,600
|मासिक इन-हैंड वेतन
|अलाउंस, डिडक्शन और पोस्टिंग पर निर्भर करता है
|अलाउंस, डिडक्शन और पोस्टिंग पर निर्भर करता है
UPPSC RO Salary 2026: रिव्यू ऑफिसर हाइलाइट्स
यूपीपीएससी RO ARO का सैलरी स्ट्रक्चर बेसिक पे और लागू अलाउंस शामिल है। उम्मीदवार रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पोस्ट की सैलरी डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
|
पद
|
समीक्षा अधिकारी (RO)
|
RO पे लेवल
|
लेवल 8
|
RO बेसिक सैलरी
|
47,600 रुपये
|
RO पे स्केल
|
47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक
UPPSC ARO Salary 2026: असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हाइलाइट्स
यूपी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक पे और लागू अलाउंस उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
|
पद
|
सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO)
|
RO पे लेवल
|
लेवल 7
|
RO बेसिक सैलरी
|
44,900 रुपये
|
RO पे स्केल
|
44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक
UPPSC RO ARO के लिए भत्ते और सुविधाएं
यूपी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर को बेसिक सैलरी के अलावा, सरकारी नियम और उनकी पोस्ट पर लागू शर्तों के अनुसार अलाउंस और भत्ते मिल सकते हैं। जिसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, संबंधित सेवा नियमों के तहत अन्य भत्ते और रिटायरमेंट से जुड़े फायदे शामिल हैं।
UP RO ARO Vacancy 2026: यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन करें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.