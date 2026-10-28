BPSC ASO Mains Result 2026 जारी, डायरेक्ट पीडीएफ करें डाउनलोड
BPSC ASO Mains Result 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) (Advt. No. 37/2025) के पोस्ट के लिए रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। एग्जाम में शामिल छात्र वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के साथ नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।
BPSC Assistant Section Officer Result 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) मुख्य प्रतियोगिता एग्जाम का फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है। जो छात्र इस प्रतिष्ठित भर्ती प्रक्रिया के BPSC ASO Mains 2026 और Document Verification स्टेप्स में शामिल हुए थे, वे अब बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट और सेलेक्शन छात्रों की लिस्ट को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
इस मेन्स एग्जाम की प्रक्रिया के अंदर कुल 41 खाली पोस्ट पर योग्य छात्रों के फाइनल रूप से अनुशंसा की गई है। आयोग द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में पास छात्रों के रोल नंबर और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स को स्पष्ट रूप से दर्शाए गया हैं।
BPSC ASO Final Result 2026: मुख्य डिटेल्स
बीपीएससी एएसओ एग्जाम रिजल्ट से जुड़े मुख्य नंबर और डिटेल्स को छात्र देखने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
ऑफिशियल डिटेल्स
|
भर्ती संस्था का नाम
|
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
|
पोस्ट का नाम
|
सहायक अनुभाग अधिकारी (Assistant Section Officer - ASO)
|
विज्ञापन संख्या
|
विज्ञापन संख्या-37/2025
|
मुख्य एग्जाम की डेट
|
27 फरवरी 2026
|
फाइनल रिजल्ट जारी होने की डेट
|
27 अक्टूबर 2026
|
कुल विज्ञापित पोस्ट
|
41 पोस्ट
|
सेलेक्टे छात्र
|
41 छात्र
|
ऑफिशियल वेबसाइट
BPSC ASO Mains Result 2026 OUT - यहां से देखें
कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स
बीपीएससी द्वारा मुख्य एग्जाम और सेलेकशन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किए गए कम से कम कट-ऑफ मार्क्स कुछ इस प्रकार हैं:
|
कैटेगरी
|
कट-ऑफ मार्क्स
|
अनारक्षित (Unreserved - UR)
|
115 मार्क्स
|
अनारक्षित महिला (Unreserved Women)
|
105 मार्क्स
BPSC ASO Mains Result PDF डाउनलोड कैसे करें?
छात्र BPSC ASO Mains Result PDF को डाउनलोड करके नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट को देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
- बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए "Results" या "Latest Notifications" सेक्शन में जाएं।
- Assistant Section Officer (Advt. No. 37/2025) Main Competitive Examination Result के लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
- कीबोर्ड पर Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। यदि आपका नंबर सूची में है, तो आप सफल घोषित किए गए हैं।
- फिर, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.